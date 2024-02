Oprah Winfrey celebra seus 70 anos: os momentos mais polêmicos de sua carreira

Este ano, a icônica apresentadora e empresária Oprah Winfrey celebra seus 70 anos e sua impressionante carreira de 50 anos na televisão. Apesar de seu sucesso e inúmeros prêmios Emmy, Winfrey passou por momentos embaraçosos e controvérsias ao longo de sua trajetória.

Um dos momentos mais humilhantes ocorreu durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 1994 em Chicago, onde Oprah era a mestre de cerimônias. Apesar de seus avisos sobre um cenário potencialmente perigoso, as medidas necessárias não foram tomadas e acabou em desastre.

Os piores momentos da carreira de Oprah Winfrey

No momento crucial de apresentar a lendária Diana Ross, Oprah caiu através de um buraco coberto de plástico no palco. Embora tenha se machucado e esteja sangrando, ela manteve seu senso de humor, afirmando que tinha caído na frente de milhares de pessoas e teve que ser "carregada estendida" para fora do buraco.

Outro momento controverso na carreira de Winfrey aconteceu em 1986, quando Cindy Crawford a acusou de fazê-la sentir-se como uma posse durante uma entrevista no programa ‘The Oprah Winfrey Show’. Apesar de o episódio ter sido removido do YouTube depois de décadas online, ressurgiu no primeiro episódio da série documental ‘The Super Models’ da AppleTV. A modelo descreveu a experiência como inapropriada e humilhante.

Em 2021, Oprah enfrentou críticas pelo uso de um medicamento para perda de peso sem nome, defendendo sua figura mais magra como resultado de uma combinação de medicação e um estilo de vida mais saudável. A apresentadora expressou sua exaustão diante do julgamento constante, tanto dos outros quanto de si mesma.

50 anos de sucessos e polêmicas

A entrevista reveladora com Meghan Markle e o príncipe Harry também gerou controvérsia, especialmente com o apresentador Piers Morgan, que a acusou de permitir divisões na Família Real. Ao longo de sua carreira, Winfrey entrevistou diversas figuras públicas, mas nem todas responderam positivamente.

Os rappers 50 Cent e Ludacris a acusaram de viés contra o hip-hop, quando sugeriu que algumas letras do gênero “marginalizam as mulheres”. Apesar desses momentos polêmicos, Oprah Winfrey deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento e continua sendo uma das apresentadoras de televisão mais icônicas do mundo.