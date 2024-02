“Muito dinheiro e sem elegância”: as Kardashians ganham o título de “as piores vestidas” em Paris

As Kardashians têm causado muito alvoroço esta semana com sua participação na Semana de Moda em Paris, um dos eventos mais exclusivos e prestigiados do ano, onde as marcas de luxo apresentam suas coleções de primavera/verão.

Enquanto estrelas como Zendaya, Jennifer Lopez e Rihanna têm sido as mais celebradas por seus looks, Kim Kardashian, Kylie Jenner e Kris Jenner acabaram sendo alvo de comentários dos internautas ao aparecerem com trajes "de mau gosto", como foram chamados nas redes sociais.

As empresárias sempre se certificam de que os olhares estejam sobre elas e desta vez não foi exceção, apenas talvez não tenham obtido o efeito desejado.

As três compareceram ao desfile da Maison Margiela durante a Semana de Moda de Paris e cada uma se mostrou muito ao seu estilo com trajes extravagantes.

Por um lado, Kim Kardashian surpreendeu a todos ao deslizar suas curvas em um vestido preto justo que realçava sua famosa figura. A peça apresentava um detalhe recortado, enquanto ela chamava mais atenção para seu visual com um colar chamativo de ouro e prata.

A empresária optou por deixar seus fios castanhos soltos sobre seus ombros e acrescentou altura à sua figura com um par de saltos.

Por outro lado, Kylie, de 26 anos, estava sensacional com um minivestido prateado de mangas curtas e decote redondo. A magnata da maquiagem também usou um par de saltos altos brancos e complementou seu visual com brincos prateados de diamantes.

Finalmente, sua mãe Kris, de 68 anos, exibiu sua beleza com um sobretudo preto com mangas bufantes que ela usou sobre uma camisa branca e calças escuras. Ela também usava um par de botas pretas e completou seu visual para o evento com um elegante par de óculos de sol.

No entanto, embora as celebridades que compareceram e testemunharam o evento só tenham se elogiado, nas redes sociais os internautas criticaram a falta de elegância das Kardashian Jenner.

"De péssimo gosto os seus vestidos"; "Muito dinheiro e tão pouca elegância"; "As Nacashians"; "Muito vulgares que parecem as Kardashians"; "Não sei quem está pior"; "De nada adianta ter tanto dinheiro se não têm bom gosto", lê-se.

Kylie Jenner tem sido a mais criticada por suas aparências e seu rosto

Kylie Jenner está mais uma vez no centro das atenções depois de aparecer na Semana de Alta Costura de Paris, especificamente na passarela da marca Jean Paul Gaultier. No entanto, apesar de a empresária ter optado por um look incrível composto por um vestido de alta costura com corpete e camadas fluidas de tule champanhe na parte superior, foi o seu rosto que mais deu o que falar.

"Ela está na casa dos 20 anos e parece ter 40"; "Por que a Kylie sempre parece uma senhora mais velha?"; "Tantas cirurgias já a fazem parecer uma senhora"; "Eu tenho 40 anos e pareço mais jovem do que ela, que está na casa dos 20"; "Ela acabou de fazer 45 anos???", lê-se nas redes sociais.

A aparência da jovem de 26 anos tem sido alvo de críticas ao longo dos anos, especialmente porque ela sempre negou ter feito intervenções estéticas que, para os internautas, ‘são óbvias’. No entanto, ela revelou à revista Paper que realmente fez preenchimento nos lábios e em outras partes do rosto com o objetivo de manter sua aparência jovem sem ser “muito agressiva”.

“As pessoas pensam que passei por uma cirurgia e reconstruí completamente o meu rosto, o que é completamente falso. Estou aterrorizada! Eu nunca fiz isso. Não entendem o que um bom cabelo, maquiagem e, por exemplo, preenchimentos realmente podem fazer. São apenas preenchimentos. Não nego isso”, explicou.