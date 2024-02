Após onda de críticas, Netflix remove vídeo promocional de ‘Griselda’ na França

Nas últimas horas, as redes sociais foram inundadas com um vídeo promocional de ‘Griselda’ na França, no qual um caminhão percorria uma rua de Paris com o nome da série.

A plataforma de streaming adicionou que era um “Alerta climática: risco muito alto de neve em Paris”, mas para muitos o vídeo dizia algo mais, onde na parte da frente do veículo podia-se ver um tubo pintado de dourado que aspirava pó branco, simulando as linhas brancas que definem a ordem das faixas nas ruas, e que muitos relacionaram com o consumo de cocaína.

O vídeo não demorou a receber diversas reações por parte da comunidade digital, com comentários divididos entre aqueles que consideraram a promoção com mensagem subliminar engenhosa e aqueles que manifestaram diretamente sua insatisfação.

Netflix eliminó video de promoción de 'Griselda' Foto: Instagram @netflixfr

Muitos classificaram o vídeo como uma falta de respeito para aqueles que sofreram com o abuso de cocaína, assim como uma tentativa de diminuir a importância de um assunto tão delicado para a sociedade.

Netflix bajó la publi del mionca en Francia metiéndose falopa por el estreno de la serie GRISELDA. Si no lo vieron, acá las fotos y en el próximo tweet otro video drogón.

El aviso legal de los rompehuevos de Twitter me hace decirles: Tomar merca esta mal. Uriel dice, NO. pic.twitter.com/hz45hJQy2X — Uriel De Simoni 📯 (@Urieldesimoni) January 31, 2024

Diante das constantes reclamações e polêmicas geradas pelo vídeo, a publicação, feita em 30 de janeiro passado, não demorou muito para desaparecer do feed oficial do Instagram da Netflix nesse país. Antes de ser removido, o vídeo serviu para que o senador Polo Polo adicionasse uma imagem do presidente Gustavo Petro.

As polêmicas geradas pela série 'Griselda'

A série 'Griselda', lançada em 25 de janeiro passado, contou com uma promoção sem precedentes em todo o mundo, que levou Sofía Vergara a diferentes países. E antes de sua estreia já havia sido questionada por retratar novamente o tema do narcotráfico em uma série.

A produção tem sido cheia de polêmicas, desde processos movidos por Michael Corleone Blanco, o único filho vivo de Griselda Blanco, até uma piada que sua protagonista, Sofía Vergara, fez durante uma entrevista no programa 'El Hormiguero', onde ela disse que venderia cocaína, o que gerou indignação nos colombianos.