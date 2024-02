5 filmes icônicos de Emma Stone que com certeza você vai adorar

Emma Stone é uma das atrizes que conquistou o público e a crítica graças aos seus diversos personagens, entre os quais se destaca o de ‘Bella’ no filme ‘Pobres Criaturas’, embora esta não seja a única produção em que a atriz se destaca por seu talento e carisma.

Zumbilândia - 2009

O que mais tem caracterizado Emma Stone é que as tramas convencionais não lhe parecem atraentes. Desta vez, ela assume o papel de Wichita, uma vigarista que viaja com sua irmãzinha Little Rock para um parque de diversões. No entanto, o ambiente não é típico; eles são sobreviventes de um apocalipse zumbi e, em sua jornada, encontram um casal de jovens que gradualmente se tornam sua família nesta aventura frenética. Neste filme, ela compartilha cena com Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin.

A Mentira - 2010

Este filme é um clássico do cinema dirigido a adolescentes, no qual Emma Stone interpreta 'Olive Penderghast', uma estudante do ensino médio que engana sua melhor amiga ao afirmar que teve um encontro com um universitário e perdeu sua virgindade. Quando esse evento vem à tona, Olive começa a ser rotulada como uma prostituta escolar, mas em vez de tentar refutar isso, decide provocar seus críticos comprando lingerie e costurando nela uma letra 'A' em vermelho, emulando assim a protagonista do romance 'A Letra Escarlate'. Esse papel lhe rendeu uma indicação tanto ao Globo de Ouro quanto ao Prêmio BAFTA.

Amor a Toda Prova - 2011

No histórico de Stone, nem tudo se limita à comédia, já que ela também desempenhou papéis dramáticos carregados de significado. Nesta ocasião, a vemos interpretando Eugenia Skeeter Phelan, uma recém-graduada jornalista que retorna à sua casa em Jackson, Mississippi. Lá, ela enfrenta uma realidade marcada pelo racismo e discriminação contra mulheres negras que trabalham como empregadas domésticas. Em resposta, ela escreve um artigo que provoca a indignação da sociedade conservadora dos anos 60. Emma compartilhou protagonismo nessa história com Viola Davis, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação nesse filme.

O Espetacular Homem-Aranha - 2012 - 2014

Esta incursão no mundo dos super-heróis foi muito bem-sucedida. Nesta nova entrega da saga do aracnídeo, Emma Stone interpreta o papel de Gwen Stacy, o amor juvenil de Peter Parker. Gwen se torna a única pessoa que conhece a verdadeira identidade do Homem-Aranha até aquele momento, o que a leva a um desfecho trágico. Tanto Emma quanto Andrew Garfield receberam elogios por sua atuação nesta versão do Homem-Aranha, e Stone foi premiada com um Kids' Choice Award como Melhor Atriz em 2015.

La La Land - 2016

Este marcou a ascensão de Stone ao status de superestrela, pois não apenas recebeu elogios da crítica, mas também lhe rendeu seu primeiro prêmio Oscar como Melhor Atriz. Através de experiências pessoais e outras emprestadas, deu vida à personagem Mia, uma jovem que aspira a ser atriz e está em um encontro crucial com Sebastian, um músico de jazz cujo sonho é abrir seu próprio clube. No entanto, ambos enfrentam numerosos desafios na busca de seus objetivos e, no processo, acabam perdendo o amor que compartilhavam.