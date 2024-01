Príncipe William é flagrado visitando Kate no hospital e seu rosto causa preocupação

O príncipe e a princesa de Gales participam do lançamento da pré-campanha no BAFTA LONDRES, INGLATERRA - 30 DE JANEIRO: O Príncipe William, Príncipe de Gales (L) da Grã-Bretanha e a Princesa Catherine, Princesa de Gales da Grã-Bretanha participam de um evento de lançamento pré-campanha, organizado pelo Royal Foundation Centre for Early Childhood, no BAFTA em 30 de janeiro de 2023 em Londres, Inglaterra. (Foto de Eddie Mulholland - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton mantém os seguidores da família real britânica em aflição, depois de informarem que ela foi submetida a uma cirurgia abdominal, mas acrescentarem que ficará hospitalizada por pelo menos duas semanas, o que chamou a atenção de muitos.

Alguns internautas consideram absurdo que ela passe tanto tempo no hospital se é uma cirurgia sem riscos, por isso acreditam que a saúde da princesa de Gales está comprometida.

Diferentes meios de comunicação têm se concentrado nos membros reais, em especial no príncipe William, marido de Middleton e que foi flagrado com muita preocupação.

As fotos do príncipe William visitando Kate Middleton

Kate Middleton está internada no hospital The Clinic London e não é a única da realeza que está com problemas de saúde, pois espera-se que o Rei Charles III seja operado nos próximos dias por um ‘alargamento da próstata’.

Em meio às dificuldades, William decidiu abandonar seus compromissos reais para dedicar tempo à sua esposa, sendo flagrado visitando-a enquanto saía pelos fundos do hospital onde Kate está internada.

Nas imagens que se tornaram virais nas redes sociais, o futuro Rei da Inglaterra pode ser visto dirigindo um Audi preto enquanto está acompanhado por um homem no banco do passageiro. Seu rosto parece mostrar certa preocupação, o que tem alimentado ainda mais os rumores de uma possível complicação no procedimento.

"Para o Príncipe de Gales, será um momento estressante ter seu pai e sua esposa no hospital. Assim como qualquer outra pessoa, a saúde e o bem-estar de seus familiares próximos serão uma preocupação para ele. Toda a nação desejará apoiá-lo, assim como toda a família real, enquanto recebem o melhor cuidado e se concentram na recuperação", disse o comentarista e locutor real Jonathan Sacerdoti à Fox News Digital.

Apesar da onda de especulações que surgiram em torno da saúde da princesa, a família real decidiu não emitir um novo comunicado, pois no texto em que divulgaram a notícia, garantiram que manterão a situação em privacidade pelo bem-estar de seus filhos: George, Charlotte e Louis.

Parece que a situação que estão vivendo no Palácio de Kensington até mesmo levou o príncipe Harry e Meghan Markle a se aproximarem, expressando sua preocupação e solidariedade à sua família, apesar de não terem relação com os príncipes de Gales.