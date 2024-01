Selena Gomez faria o papel de uma lenda musical no cinema

Selena Gomez está vivendo um bom momento em sua carreira artística e pessoal. A cantora voltou a acreditar no amor ao lado do produtor Danny Blanco e sua faceta como atriz continua em ascensão.

Depois de sua aparição na cerimônia do Globo de Ouro, a artista global tem vários projetos em andamento, além de algumas estreias na tela.

Mas agora, o que chama a atenção são os rumores sobre a possibilidade de fazer um filme biográfico da lendária cantora Linda Ronstadt, uma artista com grandes laços com o México.

As especulações começaram quando Selena Gomez foi vista lendo as memórias de Linda de 2013, intituladas ‘Simple Dreams’.

O portal da TMZ informou que está quase tudo pronto para que a estrela pop interprete um dos ícones musicais mais importantes da história em Linda Ronstadt.

"Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que Selena, de fato, foi escolhida para interpretar Linda em um próximo filme biográfico, embora nos digam que ainda está nas primeiras etapas. O que sabemos é que Linda pessoalmente aprovou Selena e nos dizem que está feliz por SG estar envolvida no projeto, sentindo que se encaixa perfeitamente. Na verdade, nossas fontes dizem que Selena se encontrou com Linda há alguns meses em sua casa, onde conversaram em particular. Linda e sua equipe estão diretamente envolvidos na produção, então eles irão supervisionar isso... e nossas fontes apontaram que a trama girará em torno de seu livro... que foi adquirido", disse a agência de notícias.

É importante lembrar que tanto Selena quanto Linda têm ascendência mexicana.