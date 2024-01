O que Selena Gomez disse a Taylor Swift no Globo de Ouro: envolveria atriz

Kylie Jenner e Timothée Chalamet derramaram mel durante a 81ª edição do Globo de Ouro. Essa inesperada dupla se tornou a última obsessão da internet por passarem a noite flertando durante os intervalos comerciais da premiação. No entanto, a atenção se desviou quando as câmeras capturaram Selena Gomez contando algo no ouvido de Taylor Swift.

A reação da cantora desencadeou uma série de teorias nas redes sociais sobre o que poderia tê-la surpreendido tanto. Embora os vídeos que circularam não tenham áudio, de acordo com especialistas em leitura labial, Gomez teria dito que Kylie Jenner não a deixou tirar uma foto com Chalamet.

Após isso, o próprio Timothée revelou ao TMZ que tudo estava bem com Selena e que não havia rivalidade entre ela e Kylie.

Selena esclarece conversa com Taylor Swift

No meio da onda de críticas e especulações, Selena Gomez saiu em defesa de sua honra e pôs um fim aos boatos. A atriz recorreu à seção de comentários do Instagram para deixar claro que não estava falando de Timothée, mas sim de alguns amigos que estavam juntos naquela noite.

“Selena Gomez estava fofocando sobre Kylie Jenner e Timothée Chalamet no Globo de Ouro?” perguntou uma manchete do ‘E! Notícias’ no Instagram, ao que Gomez respondeu: “Nãããão, eu contei para a Taylor sobre dois amigos meus que se envolveram. Não é da conta de ninguém.”

De quem Selena Gomez estava falando?

Uma usuária do Twitter afirmou ter descoberto quem poderiam ser esses "amigos" dos quais Gomez estava falando:

"A minha namorada descobriu quem são as pessoas fofoqueiras, então vou compartilhar com vocês porque sou legal", começa um thread no Twitter.

Mi novia descubrió quiénes son los del chisme, así que se los vengo a compartir con ustedes porque soy buena onda. 👇🏻 pic.twitter.com/ahdfzlBCQN — sil¹⁶ | 27/08ᵀˢ ❤️ (@leclercxswift) January 10, 2024

“Para começar, Selena tem trabalhado na série ‘Only Murders In The Building’ por três temporadas. Nela, ela divide o protagonismo com Martin Short e Steve Martin, no entanto, na última temporada, a grande atriz Meryl Streep se juntou ao elenco”.

“SPOILERS. Na temporada três, onde ela se juntou ao elenco, a personagem Meryl é o interesse amoroso de Martin... E o que isso tem a ver? Desde o mês passado, têm havido rumores de que Meryl Streep e Martin Short levaram seu amor além das telas. Depois do Globo de Ouro, Deuxmoi postou um story confirmando que, de fato, ELES ESTÃO NAMORANDO.”

Meryl Streep sempre foi muito reservada em relação à sua vida pessoal, mas há alguns meses revelou que estava passando por uma crise com Don Gummer, com quem está casada desde 1978. A bomba explodiu quando, de acordo com um representante de Streep em um comunicado para a ‘People’, eles estavam separados há mais de seis anos.

Neste contexto, a usuária do Twitter continua explicando que, no último Global Gaming Awards, onde a série foi indicada, Selena Gomez estava sentada ao lado de Meryl e Martin. Embora tudo possa ser mera coincidência ou mais uma teoria absurda da internet, muitos estarão mais atentos aos próximos passos de Streep.

“COM CERTEZA. TUDO INDICA QUE OS AMIGOS A QUE SELENA SE REFERIA E QUE IMPACTARAM TAYLOR SWIFT SÃO NADA MAIS, NADA MENOS QUE MERYL STREEP E MARTIN SHORT. VIVAM OS NAMORADOS”, conclui a usuária.