O gesto de emoção de Willem Dafoe que emocionou a todos ao receber sua estrela na Calçada da Fama

O renomado ator Willem Dafoe fez história ao se tornar o primeiro agraciado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2024. Acompanhado de personalidades destacadas como Patricia Arquette, Pedro Pascal e sua esposa, a diretora Giada Colagrande, Dafoe foi homenageado apenas um dia depois de receber aclamações no Globo de Ouro, onde o filme em que ele participou, ‘Pobres Criaturas’, foi reconhecido como o melhor filme de comédia ou musical.

Durante a cerimônia, ele compartilhou sua gratidão por fazer parte da comunidade de artistas de Hollywood, acrescentando: “espero que de alguma forma o que estamos fazendo possa tornar o mundo um pouco melhor”.

Willem Dafoe atua no filme ‘Pobres Criaturas’

Pedro Pascal, presente no evento, compartilhou uma memória emocionante de sua infância relacionada a Dafoe, muitos anos antes de conhecer o ator durante as filmagens de ‘A Grande Muralha’, em 2016. Dafoe, nascido em Appleton, Wisconsin, em 1955, estudou artes dramáticas na Universidade de Wisconsin-Milwaukee e se destacou no grupo de teatro Avant-Garde Theatre X.

Willem Dafoe kisses his newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/1cLUddVmHR — Variety (@Variety) January 8, 2024

Em 1980, Dafoe iniciou sua carreira cinematográfica com o filme ‘Heaven’s Gate’, mas foi em 1981 que alcançou o protagonismo com ‘The Loveless’. Sua filmografia conta com pelo menos 147 filmes, de acordo com o IMDb, incluindo atuações destacadas em filmes como ‘No Portal da Eternidade’, onde interpretou Vincent Van Gogh. No entanto, é seu papel como o vilão Duende Verde em ‘Homem Aranha’ (2002) que deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica.

Willem Dafoe, com sua estrela na Calçada da Fama, se junta à lista seleta de artistas que deixaram uma marca indelével na história do cinema. Sua dedicação, versatilidade e contribuições para a indústria cinematográfica o tornaram uma figura icônica e respeitada, agora perpetuada na famosa Calçada da Fama de Hollywood.

“Homem tão merecido, eu o amo muito”, “30 anos de atraso, mas bom para ele”, “Espera, você quer dizer que ele não estava na calçada?” apontaram alguns usuários nas redes sociais.