O filme que ameaça roubar o Oscar de ‘A Sociedade da Neve’: é melhor?

A Netflix apostou tudo e acertou com ‘A Sociedade da Neve’, filme que não só se tornou um dos mais assistidos do ano na plataforma, mas também recebeu várias e merecidas indicações nesta temporada de prêmios. O filme espanhol competiu contra grandes produções na categoria de Melhor Filme em língua não inglesa no Globo de Ouro e Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards, e está se destacando para levar o Oscar de Melhor Filme Internacional.

A Sociedade da Neve, baseada no livro homônimo de Pablo Vierci, causou grande impacto ao narrar a extraordinária história real do acidente aéreo dos Andes em 1972 e a corajosa luta dos passageiros pela sobrevivência ao longo de 72 dias brutais. Apenas 29 dos 45 passageiros sobrevivem a queda, mas somente 16 foram resgatados com vida.

A Sociedade da Neve O relato definitivo da tragédia dos Andes (Netflix)

Não só se diferencia de suas versões anteriores pela forma como se arriscou ao colocar como narrador principal uma das pessoas que não sobreviveram ao incidente, mas que foi peça chave no resgate de seus companheiros, mas também conta com uma cinematografia e trilha sonora espetaculares. Isso sim, parece que não foi suficiente para levar os prêmios das categorias em que foi indicado.

O filme francês que ‘A Sociedade da Neve’ não conseguiu vencer

Embora todas as apostas estivessem em ‘A Sociedade da Neve’, finalmente foi ‘Anatomia de uma Queda’ o filme que tem arrasado na temporada de prêmios como Melhor Filme Internacional.

Após receber o Globo de Ouro, a diretora Justine Triet fez um agradecimento emocionado ao seu elenco e disse que o filme tentou mostrar o quão difícil é realmente capturar a verdade. "Este filme trata da verdade. A impossibilidade de capturá-la. É construção", disse ela.

Anatomia de uma Queda O filme que 'A Sociedade da Neve' não conseguiu vencer (Les Films Pelléas)

“A ‘Anatomia de uma queda’ é protagonizada por Sandra Hüller como uma escritora que vive com seu marido e seu filho com deficiência visual em uma remota vila de montanha na França. Quando seu marido é encontrado morto fora de casa, a investigação se transforma em um caso de assassinato e Sandra é acusada. A principal evidência contra ela aparentemente é a complexidade de seu casamento, que é profundamente analisada no julgamento e a única testemunha é seu filho”.

O elemento de mistério de se uma morte foi acidental ou deliberada passa para segundo plano diante do complexo interrogatório dos legistas ambíguos que questionam se uma criança cega pode ser considerada uma testemunha confiável. Também é uma meditação sobre a natureza enganosa da memória, a dor, a culpa, os conflitos matrimoniais e a responsabilidade parental.