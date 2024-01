Filme em destaque por te levantar quando você está no seu pior momento

O ano de 2024 começou com força total em termos de estreias de filmes, justamente a tempo para a temporada de premiações dos melhores da indústria. Entre a extensa lista de produções indicadas nos diferentes eventos, há uma que tem gerado muita discussão devido à sua trama e mensagem.

Trata-se de ‘Os Rejeitados’ (’The Holdovers’), uma dramatização maravilhosa e comovente de como a temporada de Natal pode ser difícil para algumas pessoas que se sentem sozinhas. Qualquer um que tenha passado as férias sozinho ou que não tenha uma família confiável pode testemunhar que não há época do ano mais angustiante do que o Natal para ficar sozinho em casa, mesmo que tenham passado por isso durante o resto do ano.

Os Rejeitados Miramax (Miramax)

A que se refere o filme ‘Os Rejeitados’?

A história se passa em um internato para crianças em Nova Inglaterra em 1970. Angus Tully é filho de pais ricos que frequenta uma prestigiosa escola particular conhecida por sua capacidade de formar estudantes prodígios, mas que principalmente serve para orientar crianças ricas com um futuro predeterminado e que muitas vezes são ignoradas por seus pais.

Paul Hunham é um professor rabugento brilhante e rigoroso que se recusa a simplesmente se envolver no sistema e dar notas aprovatórias para estudantes ricos, exigindo altos padrões em suas aulas de história.

Quando Hunham é solicitado para cuidar dos estudantes ‘indesejáveis’ da escola, ou crianças cujos pais não podem levá-los para casa durante as férias, Tully acaba sendo o único aluno que deve permanecer sob a supervisão rigorosa de Hunham durante as férias de inverno.

À medida que os dois se confrontam, aos poucos começam a se abrir um para o outro e desenvolvem um respeito e compreensão mútuos enquanto lidam com seus passados compartilhados e solidão.

Um dos filmes mais comoventes

O filme é uma comédia relativamente clichê, mas comovente. Vai te fazer sorrir, rir e desfrutar de uma experiência que aquece o coração enquanto você assiste. Todos os atores desempenham um papel fenomenal e conseguem fazer com que você realmente se preocupe com o que eles sentem.

É envolvente, edificante, filosófico e tem uma mensagem profunda que vale a pena refletir. A música e a cinematografia são simplesmente envolventes e também foram muito aplaudidas pelo público.