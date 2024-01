Ex de Travis Barker revela “repugnante” estilo de vida dele e das Kardashians

Kourtney Kardashian e Travis Barker estão passando pelo seu melhor momento depois de dar as boas-vindas ao seu primeiro filho juntos em novembro de 2023, e por isso costumam exibir seu relacionamento nas redes sociais.

No entanto, Shanna Moakler, ex do baterista, os expôs da pior maneira ao revelar detalhes da vida do pai de seus filhos e dos Kardashians, uma das famílias mais famosas do entretenimento.

A ex-rainha da beleza expôs Travis como um homem alcoólatra e criticou a maneira como ele tenta "comprar" seus filhos, Alabama, de 18 anos, e seu filho Landon, de 20, desde que está com Kourtney.

As duras confissões da ex de Travis Barker

Durante o podcast de Bunnie OX, chamado ‘Dumb Blonde’, Shanna Moakler expôs o que viveu quando estava casada com Travis, assegurando que teve que aguentar suas bebedeiras e até infidelidades, revelando que ele olhava para outras mulheres, sem se importar com o casamento.

O que ninguém esperava era que ele acusasse Kim Kardashian, a irmã da atual esposa de Barker, de ser uma das responsáveis pelo fim de seu relacionamento com Barker, devido ao suposto interesse romântico dele.

Travis Barker y su ex esposa Shanna Moakler estuvieron apoyándo a Landon en su juego de baloncesto. pic.twitter.com/0mqGL8zk2a — blink-182 Paraguay (@blink182py) July 31, 2018

Além disso, ele criticou como, desde que se casou com a mais velha do clã, ele decidiu comprar presentes luxuosos para seus filhos, enchendo-os de presentes que ela não poderia pagar, pois ele tenta fazer com que passem mais tempo com ele para parecer como o “melhor pai” para sua esposa.

Conforme mencionou antes do seu relacionamento com ela, não estava tão presente na vida dos seus filhos.

“Ele diz: ‘eu sou o melhor pai, eu sou isso e aquilo’, e eu disse a ele: ‘irmão, você vence, aqui você é o vencedor, você tem todo o dinheiro e tem tudo isso, você é o vencedor’. Eles compram Prada para eles, compram presentes para eles, vão a esses eventos e conhecem o Kanye, sabe, todas essas coisas importantes, e eu não posso dar isso a eles, eu não tenho isso. Eu não tenho acesso a isso, não tenho dinheiro para fazer isso, não posso comprar Prada para eles a cada duas semanas e essas coisas, minha casa não é uma mansão como a do Travis, não tenho uma sala de cinema. Não tenho carrinhos de golfe para que eles dirijam”, disse.

A situação levou a que Shanna se afastasse de seus filhos ao ver como seu desejo por luxos e fama os atraiu e ela prefere dar-lhes seu tempo.

“Vão fazer o que precisam fazer e quando estiverem prontos, estarei aqui amando-os incondicionalmente e estarei aqui como sua mãe e esperarei, e isso é o que estou fazendo”, acrescentou.