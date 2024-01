Apresentador que tentou ridicularizar Sofia Vergara faz confissão e acaba pior

Passaram-se dias desde a escandalosa entrevista em que Pablo Motos, apresentador de ‘El Hormiguero’, tentou ridicularizar Sofía Vergara. Tudo aconteceu enquanto a atriz estava na Espanha como parte de sua turnê promocional da nova série da Netflix, ‘Griselda’, que estreia nesta semana.

Durante o encontro, Vergara falou o tempo todo em espanhol sobre sua experiência como latina nos Estados Unidos e os papéis que interpretou. Em um momento, ela menciona Gloria Pritchett, protagonista de ‘Modern Family’, que a catapultou para a fama, mas o apresentador se atreveu a interrompê-la para zombar de sua pronúncia.

“Gloria Pritchett foi meu personagem em ‘Modern Family’”, disse a atriz. “Como você diz Modern Family?”, apontou Motos, o que fez Vergara reagir. “Como se diz em inglês? Falo errado? Ah, porque você fala inglês melhor do que eu. Quantas indicações ao Emmy você tem nos Estados Unidos? Quantas vezes você foi indicado ao Globo de Ouro, desculpe?”, disse a atriz.

Mas o apresentador continuou ridicularizando-a, dizendo que eram “prêmios menores” e que “não se importava”.

O incidente tornou-se uma tendência internacional e, independentemente de Motos tentar continuar com a entrevista, ignorando a reação de Vergara, internautas e mídia internacional aplaudiram o fato de ela não ter se deixado diminuir. “Sofía Vergara foi para a jugular” (...) Foi um momento desconfortável”, escreveu o ‘Daily Mail’, enquanto o ‘Unilad’ destacou que a atitude da colombiana foi a melhor: “Sofía Vergara teve a resposta perfeita a um apresentador de televisão que zombou de seu sotaque inglês”.

Apresentador se defende

Após o escândalo que fez ressurgirem vídeos de várias entrevistas em que Sofía Vergara se defendeu e mostrou o quão poderosa ela é, o apresentador de ‘El Hormiguero’ aproveitou para explicar o que realmente aconteceu com ela no programa.

Motos esclareceu que Sofía Vergara não foi rude com ele, que eles se conectaram muito bem e que o programa foi muito aplaudido pelo público. Além disso, ele afirmou que as piadas foram combinadas, então não houve nenhum mal-entendido com ela.

“Devo ser o único no mundo que não ficou sabendo. Sofía Vergara está vindo, nos conectamos muito bem e então eu digo a ela: ‘Sofía, vi uma entrevista sua com Kevin Hart em que você não deixava ele andar e ficava o tempo todo brincando com ele e ele brincando com você; se pudéssemos agir como se fôssemos dois velhos amigos e brincarmos um com o outro’, e ela disse: ‘claro que sim’. Descemos aqui, fizemos um programa incrível, nos divertimos muito, o público riu e no dia seguinte tivemos 5.100.000 espectadores. Até aqui é o que posso dizer, além disso, nunca tento ler”, explicou o apresentador.

Longe de ser aplaudida, a justificativa de Motos foi apontada como “falsa”, já que para muitos, tanto as piadas como a reação de Vergara foram genuínas. Além disso, ele foi chamado de “pateta” e “mau entrevistador”. “O problema é que as pessoas vejam um pateta como ele 😅 não é apenas um palhaço, mas normaliza comportamentos tóxicos”; “Ele não sabe como sair dessa”; “O clássico: estava tudo calculado 🤣”; “Que patético, agora resulta que era um experimento”, lê-se nas redes sociais.