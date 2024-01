5 filmes para aprender a diferenciar um bom homem de um cafajeste

Todas nós já nos enganamos alguma vez ao confundir um canalha com um bom homem, algo para o qual esses filmes da Netflix irão te ajudar.

E é que, cegados pela paixão, deixamos passar certos sinais de alerta, que só com o passar do tempo entendemos que foi um erro porque não podemos entregar nosso coração a qualquer pessoa.

Filmes para aprender a diferenciar

‘Amor em Verona’

Este filme da Netflix é um dos mais românticos que mostram que nem todos os homens são iguais. Isso é demonstrado através da experiência de Julie Hutton, que acabou de ser deixada pelo seu namorado, apesar de ter planeado ir para a Itália com ele.

Ela não parou e decidiu ir sozinha, algo que foi muito positivo porque lá ela conheceu um homem bonito, Charlie, que lhe devolveu a fé no amor.

‘Certas Pessoas’

Protagonizada por Jonah Hill e Lauren London, mostra Ezra e Amira, que se apaixonam quando se conhecem por acaso. Ela não tinha muita fé nos homens, mas se alguém supera os momentos difíceis ao seu lado, com certeza você saberá que é a pessoa certa.

‘Amor com Data Marcada’

É um dos nossos favoritos na Netflix e mostra Sloane e Jackson, personagens interpretados por Emma Roberts e Luke Bracey.

Ambos odeiam as férias e sentem a pressão de suas famílias para ter um parceiro durante as datas especiais. Então eles decidem se unir e fingir serem namorados, no entanto, no caminho o verdadeiro amor surge, mas eles terão que deixar seus medos de lado para ficarem juntos.

‘Um Match Surpresa’

Para abrir nosso coração, precisamos nos livrar de preconceitos e ideias superficiais, porque o que importa são seus sentimentos e atributos. Aprenderemos isso com Natalie, uma escritora de Los Angeles que descobre que foi enganada quando viaja para surpreender seu encontro no Tinder no Natal.

‘That’s Amor’

Quando o seu trabalho e o seu relacionamento implodem no mesmo dia, Sofía recomeça do zero e conhece um encantador chef espanhol que pode ser o ingrediente que falta, nos encantando como parte desta seleção de filmes da Netflix.