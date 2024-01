Exposição com curadoria de Ana Maria Braga e de João Carlos Martins celebra os 470 anos de SP

O aniversário de 470 anos da Cidade de São Paulo será celebrado na próxima quinta-feira (25), mas as comemorações já estão a todo vapor. Entre os destaques está a exposição fotográfica “A Cara de São Paulo”, que conta com curadoria da apresentadora Ana Maria Braga e do maestro João Carlos Martins. A inauguração ocorre neste domingo (21), no Shopping Frei Caneca.

No total, a exposição conta com fotografias de 27 personagens que representam a capital paulista de alguma forma. Entre os nomes estão Ernesto Paglia e Sandra Annemberg (jornalistas), Franco e Lorenzo Ravioli (chefs de cozinha), Glória Vanique (jornalista), Heródoto Barbeiro (professor/historiador), Kika e Ronnie Von (cantor/apresentador), Marcelo Tas (comunicador), Marcio Pitliuk (cineasta/escritor), Projota (rapper), Regina Volpato (apresentadora) e Rodrigo Bocardi (jornalista), além de fotos dos curadores da exposição, que já estrelaram na mostra em outras edições.

“Nesta exposição oferecida à cidade para comemorar os 470 anos de fundação, poderíamos retratar milhares de caras, rostos e semblantes que muito bem representam a diversidade e a riqueza cultural e étnica desta metrópole. Espero que os visitantes participem e possam sugerir os nomes para a edição de 2025″, destacou Ana Maria Braga.

Retratos inéditos de Projota, Heródoto Barbeiro e Marcio Pitliuk também estarão na mostra 'A Cara de São Paulo' (Divulgação/José Barbosa/Catarina Machado)

Já o maestro João Carlos Martins comenta sobre a pluralidade da metrópole. “A exposição resgata e retrata o multiculturalismo, a miscigenação e a diversidade que estão na alma e no âmago desta cidade. São “caras” que compõem a identidade pluralista e universalista de uma cidade que acolhe calorosamente quem aqui chega, sensação esta que foi captada com talento pelos nossos fotógrafos e que está expressa e evidente nos semblantes de cada um dos fotografados”, completa.

A mostra, localizada no Piso Térreo, ficará disponível ao público até o dia 20 de fevereiro gratuitamente. “Queremos que nossos consumidores, lojistas e parceiros se sintam também homenageados com essa exposição. Essa mostra traz histórias e personagens paulistas importantes. Vai ser incrível e um prazer recebê-los aqui”, comemora a coordenadora de marketing do Shopping Frei Caneca, Eliane Oliveira.

Além do aniversário de São Paulo, a mostra também celebra o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, comemorado mundialmente no dia 27 de janeiro. A exposição tem o apoio do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, StandWithUs - Brasil, Federação Israelita do Estado de SP e A Hebraica.

Serviço: