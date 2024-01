“De certa forma, a admiro”: assim Sofia Vergara justificou fazer outra série sobre narcotráfico que estigmatiza a Colômbia

Embora seja o primeiro papel com força que ela conseguiu protagonizar, para muitos colegas e compatriotas de Sofía Vergara, ‘Griselda’, a biografia que ela protagoniza sobre a traficante de drogas Griselda Blanco, apenas reforça uma narrativa que as narcosséries e as narconovelas têm cimentado: onde os colombianos são estigmatizados como criminosos. Mas ela justificou a criação da série a partir de uma perspectiva pessoal.

Isso foi contado citado na revista ‘Vanity Fair Espanha’, onde ela contou como toda a produção foi feita e o que a levou a interpretar esse personagem, apesar dos estigmas que essas séries têm promovido para os colombianos.

O que lhe interessou foi que ele não tinha ouvido falar nada sobre ela, apesar de ter crescido precisamente durante o auge do narcotráfico na Colômbia, então achou interessante que Blanco tenha chegado a esse nível na organização criminosa.

Também, pelo que aconteceu com seu irmão, assassinado precisamente por andar assim. Rafael foi morto por pertencer ao negócio.

“Meu irmão fez parte desse negócio e infelizmente ele morreu por causa disso, então eu testemunhei em primeira mão as terríveis consequências que isso trouxe para as famílias, como as destruiu. Todo o país também sofreu, porque não era algo que envolvia apenas as pessoas relacionadas com as atividades ilegais: a dor que acompanha o narcotráfico se espalha por todos os lugares”, expressou.

Isso, mostrando sua consciência sobre o que aconteceu naquele período e do qual foram feitas séries onde os traficantes de drogas são romantizados.

Coisa que já não agrada nada na Colômbia.

Sofía Vergara expressou sua admiração por Griselda Blanco em certas coisas

No entanto, a atriz sentiu-se identificada com ela por ser uma imigrante e mãe solteira. Isso, apesar de saber que ela foi uma monstruosa criminosa que ordenou o assassinato de centenas de pessoas.

"O fato de uma mulher ter alcançado o topo naquela época é muito impressionante. Agora seria diferente, mas naquela época era uma loucura", afirma Vergara. "Até me incomoda que haja uma parte de Griselda que admire isso: o fato de ela ter sido capaz de subir na vida sendo mãe e uma mulher pequena, sem uma aparência imponente", afirmou.

“Como é que ela conseguiu acumular tanto dinheiro, tanto poder e ainda sair impune durante tanto tempo com essas condições? Impressionante. Não posso dizer que a admiro, porque perseguiu as coisas erradas na sua vida, mas se tivesse direcionado toda essa força em outra direção, poderia até ter chegado a ser a presidente da Colômbia se quisesse”, disse, citada na publicação.