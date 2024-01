Ariana Grande surpreende fãs com 'Eternal Sunshine'

Em uma postagem no Instagram, adornada com um cativante carrossel de fotos, Ariana Grande compartilhou vislumbres de sua próxima obra musical.

A primeira imagem exibiu a arte do álbum 'Eternal Sunshine' - um marcante autorretrato com lábios vermelhos anteriormente compartilhado pela artista. As fotos subsequentes mostravam Grande usando uma blusa de gola Peter Pan creme, mãos adornadas com luvas vermelhas transparentes e, no último quadro, sorrindo com os olhos ocultos.

"eternal sunshine 𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ 3.8," legendou Grande, provocando a essência etérea do álbum.

O anúncio vem logo após o lançamento de Grande do single principal, 'Yes, And?' - uma faixa inspirada em house music de 'Eternal Sunshine'. Coescrito e produzido por Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh, o single chegou com um videoclipe visualmente impressionante dirigido por Christian Breslauer. O vídeo, ambientado em 'The Loft', se desenrola enquanto Grande cativa os espectadores com um espetáculo coreografado, reforçando a ideia de que sua vida se tornou uma forma de arte performática.

Pistas e álbuns

Grande vinha dando pistas sobre novas músicas desde dezembro, presenteando os fãs com vislumbres de suas sessões de estúdio no Instagram. A expectativa culminou no anúncio de 'Yes, And?' em 8 de janeiro, gerando empolgação tanto entre os fãs quanto entre os colegas da indústria, incluindo um comentário de apoio da colega de gravadora Nicki Minaj.

Após o lançamento de seu álbum anterior, Positions, em 2020, Grande permaneceu ativa com colaborações, contribuindo para trilhas sonoras e remixando sucessos. Notavelmente, ela celebrou o 10º aniversário de seu álbum de estreia, 'Yours Truly', com uma reedição apresentando novas gravações ao vivo em agosto passado.

Enquanto se concentra em sua marca REM Beauty e se prepara para seu papel na adaptação cinematográfica de 'Wicked', Grande também enfrentou mudanças pessoais, incluindo seu divórcio de Dalton Gomez no ano anterior.

À medida que 8 de março se aproxima, os fãs aguardam ansiosos o lançamento de 'Eternal Sunshine', antecipando mais uma jornada musical da poderosa artista. Fique ligado para mais atualizações sobre o mais recente capítulo musical de Ariana Grande!