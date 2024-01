Dua Lipa revela aprendizados de um casamento ''encerrado de forma amigável''

Dua Lipa, a superstar pop, abriu o jogo à 'Rolling Stone' sobre uma recente separação e os aprendizados valiosos que ela trouxe.

A vencedora do Grammy, aos 28 anos, revelou que encerrar um relacionamento sem animosidades "ensinou muito". Em uma entrevista recente, Lipa compartilhou que a experiência de terminar amigavelmente foi algo "novo" e agradável. "Aprendi muito com isso", disse a artista.

A cantora e compositora mencionou que a separação saudável inspirou uma das faixas favoritas de seu próximo álbum. Embora o título da música e a data de lançamento sejam segredos, ela sugere explorar a maturidade e o equilíbrio emocional enquanto um ex segue em frente.

Em trechos da música, Lipa aparentemente canta, "Devo ter te amado mais do que eu sabia? Não estou brava/não estou machucada/Você tem tudo o que merece." As letras exploram sentimentos de crescimento e aceitação enquanto o ex segue em frente.

Relacionamento anterior e atual

Embora a estrela pop não tenha revelado detalhes específicos sobre o ex-relacionamento, ela confirmou estar solteira desde dezembro de 2023. Lipa foi anteriormente vinculada ao cineasta francês Romain Gavras, e mais recentemente, surgiram rumores de romance com o ator Callum Turner.

Em uma entrevista anterior, ao lançar seu single 'Houdini', Lipa destacou os aspectos divertidos de ser solteira. Ela enfatizou a importância de aproveitar o tempo sozinha para descobrir necessidades individuais e desfrutar da própria companhia.

Dua Lipa, cujo terceiro álbum altamente esperado será lançado este ano, continua surpreendendo os fãs com sua abordagem sincera sobre relacionamentos e crescimento pessoal.