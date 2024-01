Primeiro trailer de ‘Back To Black’, o filme sobre a eterna Amy Winehouse

Há algumas horas, foi lançado o primeiro trailer de ‘Back To Black’, que é a esperada cinebiografia sobre a cantora Amy Winehouse, que contará sua grande ascensão e os momentos finais tumultuados de sua carreira inesquecível antes de morrer aos 27 anos.

O nome de 'Back To Black' é uma das suas canções mais bem-sucedidas e icônicas da britânica, que contará com seus começos, sua ascensão, sua glória e prêmios, bem como sua batalha contra o vício em álcool e drogas até sua morte trágica em 23 de julho de 2011.

“Uma celebração da estrela local mais icônica (e mais saudosa) do século XXI, ‘Back To Black’ conta a extraordinária história de Amy Winehouse. Pintando uma imagem vívida e vibrante das ruas de Camden, que ela chamava de lar, e capturando as lutas da fama mundial, ‘Back To Black’ honra a arte, a genialidade e a honestidade de Amy, além de tentar compreender seus demônios. Um olhar implacável sobre a máquina moderna das celebridades e um poderoso tributo a um talento único em uma geração”, lê-se na descrição do trailer.

‘Back To Black’ terá uma duração de 1 hora e 57 minutos, na qual sua música, sua vida e seu legado serão mostrados a todos em sua estreia oficial nos cinemas do Reino Unido em 12 de abril, já que ainda não há datas para a estreia no resto do mundo.

O filme sobre a cantora britânica é dirigido por Sam Taylor-Johnson e é estrelado pela atriz Marisa Abela, que se coloca na pele da icônica Amy Winehouse, interpretando vocalmente alguns de seus sucessos.

A Marisa Abela, juntam-se Jack O’Connell, que interpretará Blake Fielder-Civil, ex-marido de Amy Winehouse, e eles são acompanhados por Eddie Marsan como Mitch Winehouse, pai da cantora; e Lesley Manville como Cynthia Winehouse, avó da falecida cantora.