Estes são os lançamentos da HBO Max

Chegou o ano de 2024 e suas séries favoritas terão atualizações. Também chegam novidades. Se você gosta de streaming, anote aí os lançamentos da HBO Max.

Entre as novidades, destacam-se aguardadas sequências, como a segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’; a quarta parte de ‘True Detective’: Terra Noturna’, drama policial que será protagonizado por Jodie Foster, duas vezes vencedora do Oscar; e o último episódio da comédia ‘Segura a Onda’, onde Larry David interpretará novamente uma versão exagerada de si mesmo.

Além disso, o serviço receberá várias novas produções, como a série ‘The Franchise’, uma comédia que zomba da indústria dos super-heróis; a minissérie dramática ‘O Regime’, estrelada pela vencedora do Oscar Kate Winslet, e muitas outras.

As novas temporadas que chegam em 2024:

‘True Detective: Terra Noturna’

Sinopse: As detetives Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis) investigam o misterioso desaparecimento de oito homens da Estação de Pesquisa do Alasca, que desapareceram sem deixar rastro.

Data de lançamento: 14 de janeiro.

‘Segure a Onda’

Sinopse: Larry David retorna para interpretar uma versão exagerada de si mesmo, mostrando a vida cotidiana de um escritor, produtor e comediante fictício em uma comédia sem roteiro e com muita improvisação. Neste último ato, David se despede após 12 temporadas e dois prêmios Emmy.

Data de lançamento: 4 de fevereiro.

‘A Casa do Dragão’

Sinopse: Nesta segunda parte, a guerra se aproxima em Westeros, a casa Targaryen está dividida e dois de seus membros se enfrentarão cara a cara em um duelo onde até mesmo os dragões lutarão.

Data de lançamento: a ser anunciada.

‘Tókyo Vice’

Sinopse: Inspirada na história escrita pelo verdadeiro Jake Adelstein, a série continua com a luta de um jornalista americano para revelar a verdade, enquanto se envolve cada vez mais no mundo dos yakuza, as gangues criminosas do Japão.

Data de lançamento: a ser anunciada.

‘Indústria’

Sinopse: Após um final de temporada intenso, onde tanto Harper quanto Yasmin enfrentam sérias complicações, as duas jovens terão que encontrar forças para não ficarem de fora da Pierpoint & Co.

Data de lançamento: a ser anunciada.

‘Hacks’

Sinopse: Retorna a comédia onde uma humorista veterana e uma jovem comediante trabalham juntas para fazer um espetáculo intergeracional. Nesta terceira temporada, Deborah e Ava seguem caminhos separados, após encerrarem sua colaboração.

Data de lançamento: a ser anunciada.

‘O Regime’

Sinopse: É uma minissérie dramática estrelada por Kate Winslet, que interpreta uma chanceler de um governo europeu à beira do colapso. A produção é dirigida pelo roteirista de ‘Succession’, Will Tracy.

Data de lançamento: 3 de março.

‘O Pinguim’

Sinopse: Colin Farrell interpreta um dos vilões mais icônicos do universo do Batman, Oswald Cobblepot, mais conhecido como O Pinguim. A série é uma continuação do filme ‘The Batman’, dirigido por Matt Reeves.

Data de lançamento: a ser anunciada.

‘O Simpatizante’

Sinopse: Baseada no romance vencedor do Prêmio Pulitzer escrito por Viet Thanh Nguyen, a série conta a história de um ex-soldado vietnamita conhecido como Captain, que é enviado pelos vietcongs para os Estados Unidos com o objetivo de se infiltrar em um acampamento de refugiados do Vietnã do Sul. Conta com Robert Downey Jr. interpretando quatro personagens diferentes ao longo da produção.

Data de lançamento: a ser anunciada.

‘The Franchise’

Sinopse: A equipe por trás de uma franquia de super-heróis com pouca popularidade tenta conquistar seu espaço em um complexo universo cinematográfico. A série de comédia revelará o mundo caótico do cinema de super-heróis através do humor.

Data de lançamento: a ser anunciada.

‘Jerrod Carmichaela, New Comedy Series’

Sinopse: O comediante vencedor do Emmy Jerrod Carmichael estrela sua quarta produção na plataforma, uma série documental que mostrará sua vida pessoal, suas amizades e sua jornada em busca de amor e sexo.

Data de lançamento: a ser anunciada.

Pretty Little Liays: Summer School’

Sinopse: A produção ocorre cinco anos após a série original, onde um grupo de garotas conhecerá uma nova vilã, uma mulher misteriosa que protagoniza um assassinato.

Data de lançamento: a ser anunciada.