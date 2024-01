Após suposta infidelidade, há dúvidas sobre paternidade do rei da Espanha; com quem se parecem Leonor e Sofía?

A casa real da Espanha ficou envolvida em críticas e questionamentos depois que Jaime del Burgo, ex-cunhado da rainha Letizia, afirmou ter tido um caso com ela, mesmo quando a princesa Leonor e a infanta Sofía já haviam nascido.

As palavras do empresário não apenas se concentraram na rainha Letizia e no rei Felipe VI, mas também nas herdeiras do trono, já que muitos pediram um teste de DNA para confirmar que realmente têm sangue real.

Letizia e Leonor têm representado a coroa da melhor maneira e, apenas alguns dias após o juramento de Leonor como futura Rainha da Espanha ao atingir a maioridade, sua mãe ficou envolvida em falatórios de infidelidades.

Com quem Leonor e Sofía se parecem?

Leonor de Todos os Santos de Borbón e Ortiz nasceu em 31 de outubro de 2005, no Hospital Ruber Internacional, em Madri. Desde a infância, a atual princesa de Astúrias apresentava grandes semelhanças com a aparência de seu pai.

Até mesmo foi comparada, devido à sua aparência física, com sua tataravó: Victoria Luisa de Prússia, embora os traços de Leonor sejam mais delicados e harmoniosos.

No caso da sua irmã, Sofía de Todos os Santos de Borbón y Ortiz, nasceu em 29 de abril de 2007, também no Hospital Ruber Internacional, em Madri.

A infanta herdou a altura de seu pai, sendo até mais alta do que sua irmã mais velha, e em várias ocasiões foi comparada com Irene da Grécia, sua tia-avó, irmã da rainha emérita Sofia da Espanha.

Seus traços físicos têm silenciado aqueles que questionaram a paternidade do Rei Felipe VI, pois se assemelham aos de seus antepassados.

Após as graves acusações de Jaime, a realeza espanhola preferiu ficar em silêncio e continuar com sua agenda de compromissos, até mesmo sendo vistos posando ao lado dos reis como se nada estivesse acontecendo ao seu redor.

Nos últimos dias, o ex-marido de Telma Ortiz manifestou que suas revelações não têm a ver com dinheiro, nem com questões políticas, mas sim com uma questão de cura de sua parte e de deixar para trás essa fase de sua vida.

E é que, segundo o homem, Letizia o deixou para continuar com sua vida de Rainha, embora não descartasse fugir ao seu lado para viver sua história de amor, a qual finalmente não triunfou.