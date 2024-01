Quantas vezes eles brigaram? JLo e Ben Affleck foram flagrados discutindo em 4 ocasiões

Nenhum casamento é perfeito, nem mesmo o dos famosos. E para melhor demonstração, JLo e Ben Affleck, que foram flagrados discutindo.

Ao contrário de outros casais no mundo que não têm paparazzi perseguindo-os diariamente, eles têm que lidar com os conflitos do seu relacionamento sob os olhos do público e as perguntas sobre se essas brigas são algo 'normal' ou se sua frequência indica problemas no paraíso.

Quantas vezes JLo e Ben Affleck foram flagrados discutindo

Conflito pelo consumo de bebidas

Uma das ocasiões mais polêmicas que surgiu diante das câmeras no casal foi durante um dos eventos de estreia de ‘Marry Me’, o filme de Jennifer Lopez com Josh Dudamel. Em fevereiro de 2023, o casal foi flagrado muito chateado, pois aparentemente a diva do Bronx estava recriminando seu parceiro por ter tomado uma bebida e ele negou, pois sofre de alcoolismo.

Brigando no carro

Parece que setembro e outubro foram dois meses tensos para o casal, já que nesse período de tempo, foram flagrados discutindo e brigando dentro do carro em duas ocasiões.

Em ambos os momentos eles estavam estacionados e ele claramente irritado, mas a segunda vez teve a particularidade de ocorrer enquanto eles pediam comida rápida em um restaurante de hambúrgueres.

Na verdade, os paparazzi que estavam perto deles descreveram o momento como "tenso", pois enquanto ela comia, ele estava com expressões sérias.

Nem mesmo St. Barths os reconciliou

A última vez que JLo e Ben Affleck demonstraram seu desconforto em público aconteceu durante as festividades de Ano Novo. Os dois estavam desfrutando de uma tarde de compras quando algo parece ter desencadeado a raiva do ator. A mídia internacional especula que ele teria resolvido as coisas com sua esposa, presenteando-a com um valioso e chamativo colar.