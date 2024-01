Jeremy Renner volta ao local onde quase morreu; “estou pronto para atuar”

Por esses mesmos dias, mas em 2023, enquanto todos estavam comemorando a chegada de um novo ano, Jeremy Renner lutava brutalmente por sua vida. Uma máquina de remoção de neve passou por cima dele, em um acidente que ninguém entende como não foi fatal.

Jeremy Renner estava em sua casa em Lake Tahoe, uma localidade exclusiva e bonita, na fronteira entre os Estados da Califórnia e Nevada. Uma máquina de remoção de neve passava limpando o caminho e, para salvar uma criança, o ator da Marvel não conseguiu evitar que o aparelho passasse por sua perna.

O resultado deste acidente para Jeremy Renner foram mais de 30 fraturas nos ossos de uma perna, um pulmão colapsado e um fígado perfurado por uma costela quebrada. Ninguém sabe como ele sobreviveu.

Apesar dos prognósticos adversos, ele conseguiu se recuperar e um ano depois dessa tragédia, nas comemorações de Natal e Ano Novo, o intérprete de Clint Barton/ Hawkeye, no Universo Cinematográfico da Marvel, voltou ao mesmo lugar para abraçar sua família.

Talvez tenha sido em uma espécie de ritual de agradecimento pela sua vida que o ator tenha ido ao mesmo lugar. A partir dali, ele concedeu uma entrevista à CNN na qual anunciou, entre outras coisas, que está pronto para voltar a filmar ‘O Dono de Kingstown’, a série da Paramount.

“Me sinto tão abençoado por ter tantas coisas pelas quais viver, irmão. Tenho uma família enorme, tenho uma filha de 10 anos, teria decepcionado e realmente arruinado a vida de muitas pessoas se tivesse morrido, então tenho muito a melhorar”, disse Renner em uma entrevista com Anderson Cooper e Andy Cohen durante sua transmissão de Ano Novo, de acordo com o ‘Daily Mail’.

Depois, em uma mensagem emocionante de sua conta no Instagram, ele conta o que o impulsionou a se recuperar: sua filha.

"A razão número um da minha recuperação é ela. Eu pedi para que ela 'me esperasse' quando a vi pela primeira vez em 14 de janeiro, quando eu voltava para casa. À medida que eu melhorava, ela também melhorava, menos assustada. Simplesmente não há melhor motivador para se recuperar do que curar sua família e amigos... Com gratidão sempre, obrigado a todos pelo amor e apoio ao longo deste último ano. Eu precisava de cada pedacinho de boa vontade e oração", disse Jeremy em uma foto com sua pequena.