Assim a rainha Letizia tentava ‘fugir’ com seu suposto amante e abandonar o rei

Princesa Leonor se gradua na UWC Atlantic College, no país de Gales Nesta imagem compartilhada pela Casa Real Espanhola, o Rei Felipe VI, a Rainha Letizia, a Princesa Leonor e a Princesa Sofia participam de uma cerimônia de Graduação da Princesa Leonor no UWC Atlantic College em 20 de maio de 2023 em Llantwit Major, no País de Gales, Reino Unido. A cerimônia de graduação, conhecida como "Leavers celebration," marca o fim da estadia de dois anos da Princesa Leonor em Gales. (Foto de Handout/Spanish Royal Household via Getty Images) (Handout/Spanish Royal Household via Gett)

Embora tenha passado um mês desde que Jaime del Burgo, ex-cunhado da rainha Letizia, falou sobre o suposto romance com a monarca, suas palavras continuam ecoando fortemente na Espanha e no exterior devido às fortes confissões que fez.

O homem que foi casado por quatro anos com Telma Ortiz não hesitou em expor de forma negativa a rainha da Espanha, sem se importar que isso lhe custe sua saída do trono. Embora a realeza tenha preferido ignorar a situação, ele continua lançando ataques.

E é que o homem não apenas afirmou que Letizia o deixou para se tornar rainha, mas também que seu suposto relacionamento continuou mesmo após o nascimento da princesa Leonor e da infanta Sofía, por isso há quem peça uma prova de DNA para saber se elas realmente são de sangue real.

O suposto plano da rainha Letizia para deixar o rei Felipe VI

Embora o empresário tenha decidido apagar todas as publicações que fez no X sobre seu caso amoroso com a rainha da Espanha, existem registros de todos os detalhes relatados, como a suposta fuga dela da coroa.

"Deitados na mesma rede, sob o alpendre da piscina, ele me disse 'eu te amo' e eu respondi 'eu te amo' (a última vez que nos dissemos isso foi em 20 de maio de 2004, no El Latigazo, um restaurante próximo a Zarzuela). Naquela mesma noite, nossa relação amorosa, interrompida anos antes, continuou, porque o amor sempre esteve presente desde a nossa primeira viagem a Veneza em 2002", contou Del Burgo.

¿Por qué retiré mis Posts?

En unas horas la famosa foto de la pashmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS que Letiziña me envió con ella. Pensé “esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente”. Un artículo de pago de El País lo leen 3 gatos, 4… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 27, 2023

Em seguida, Letizia detalhou que pensou em deixar o Rei para viver sua história de amor com ele, situação que teria causado um escândalo na Europa. E parece que eles analisaram a situação de suas filhas e sua nova casa.

"Eu vinha para Londres, ele para Madrid. Durante um ano e meio, pensamos e demos passos em frente com o objetivo de sermos livres, discutimos a questão do divórcio, das meninas, buscamos aconselhamento jurídico, olhamos juntos uma casa na Flórida que fazia fronteira com Zarzuela, onde viveríamos as etapas em que estivéssemos na Espanha, consideramos Nova York como a melhor opção de residência permanente", acrescentou.

Segundo ela explica, ela preferiu deixá-lo para trás para protegê-lo.

“Estávamos em Marivent. Ela beijou Felipe nas regatas e saiu nas capas. ‘O que é isso?’, perguntei. ‘Tive que fazer para nos proteger’. E eu acreditei”, afirmou.