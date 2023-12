Surge à tona foto polêmica entre a rainha Letizia e o homem com quem supostamente teve um caso

O escândalo que envolve a realeza da Espanha continua em chamas. A rainha consorte, Letizia Ortiz, é acusada de ter sido infiel ao seu marido, o rei Felipe VI.

Este boato é revelado pelo terceiro envolvido, precisamente o ex-marido de Telma Ortiz, ex-cunhado de Letizia, chamado Jaime del Burgo. Este homem afirma ter tido um relacionamento romântico com a rainha quando ela já fazia parte da família real.

Isso poderia ser verdade, ou talvez seja um truque do sujeito para ganhar reconhecimento no mundo inteiro. O fato é que o homem posta através de sua conta do X (anteriormente Twitter) uma imagem que supostamente Letizia lhe enviou exclusivamente, com o seguinte texto:

"Amor. Estou usando seu pashmina. É como sentir você ao meu lado. Ele me cuida. Me protege. Conto as horas para nos vermos novamente. Te amar. Sair daqui. Sua", com uma foto da rainha usando essa peça.

Jaime del Burgo

Apareceu outra imagem

Um relatório do La Silla Rota, com base em relatos da mídia espanhola, publica uma nova foto que envolveria ainda mais a rainha neste enredo novelístico que se formou na nobreza espanhola.

Letizia e Jaime del Burgo

Na captura aparecem Letizia e Jaime del Burgo compartilhando em Nova York. A foto, menciona o portal, é de 2011. É apenas uma captura, mas o fato de ambos estarem tão próximos provoca novas teorias sobre esse evento.

"As quatro etapas do relacionamento entre Letizia Ortiz e Jaime del Burgo são as seguintes: 1) Relacionamento amoroso, de 2002 a 2004; 2) Amigos e confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relacionamento amoroso duradouro e contínuo, de 2010 a 2011; 4) Como cunhados, de 2012 a 2016. É o terceiro relacionamento que termina abruptamente após dois anos, poucos meses depois da renúncia de Letizia como princesa de Astúrias, do divórcio de Felipe e do estabelecimento como casal em Nova York, que era o que tínhamos planejado", escreveu o próprio del Burgo em sua conta do X.