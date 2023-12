Marvel Studios: quem substituirá Kang após a demissão do ator por ser considerado culpado de violência de gênero?

A crise na Marvel Studios se acentuou nesta segunda-feira, 18 de dezembro, quando Jonathan Majors foi declarado culpado de agressão contra sua ex-parceira, Grace Jabbari. O ator de 34 anos foi demitido imediatamente do MCU, informaram meios de comunicação dos Estados Unidos.

Meses de polêmicas sobre o caso de violência de gênero chegaram ao fim, com o julgamento que havia começado na quarta-feira, 29 de novembro.

Um juiz decidiu contra o ator, que agora poderá enfrentar um ano de prisão ou ser submetido à liberdade condicional, na categoria de “condicional”, que é algo como estar sob observação. Isso será conhecido em 6 de fevereiro, quando ele começará a cumprir sua pena.

O futuro da Marvel Studios. O Universo Cinematográfico da Marvel tinha Kang: O Conquistador como seu principal antagonista, uma espécie de novo Thanos para esta fase. Desde o início do julgamento, os executivos começaram a considerar diferentes cenários, incluindo a possibilidade de substituir o ator que interpreta o personagem.

No entanto, o que mais ganha força há meses é que a Marvel mudará o vilão principal e agora passará a dar o comando ao Dr. Doom.

Era algo que já estava nos planos, pois desde o início da controvérsia com Jonathan Majors - em março deste ano - as chances de ele ser considerado culpado eram muito altas; as evidências contra o ator, com alguns vídeos que se tornaram virais em 13 de dezembro, deixaram claro que uma situação de violência havia ocorrido.

A verdade é que a Marvel Studios agora terá que reorganizar seu cronograma e criar um novo vilão fictício sobre o qual trabalhar em suas histórias.