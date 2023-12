É para curtir! Novos clássicos de Natal para assistir junto com a família

Nas festas de dezembro, muitas pessoas têm o costume de assistir a filmes natalinos clássicos com suas famílias. No entanto, ao longo dos anos, foram lançados outros filmes que têm tudo para se tornarem os novos clássicos natalinos.

Então, se esse ano você quer variar um pouco a lista de filmes para assistir no Natal, pode dar uma chance a esses novos clássicos junto com sua família.

‘Klaus’

A Netflix surpreendeu a todos com o lançamento do filme animado ‘Klaus’. É uma história que nos conta a origem Papai Noel, com uma trama emocionante e uma bela mensagem: “um ato de bondade sempre produzirá outro”.

O estudo do diretor espanhol, Sergio Pablos, realizou este projeto que tem uma animação magnífica, além de apresentar uma narrativa agradável, divertida e envolvente.

‘Uma segunda chance para amar’

Comédia romântica estrelada por Emilia Clarke, que depois de seu lançamento nos cinemas se tornou uma referência natalina. Apresenta-nos a história de uma jovem mulher que trabalha em uma loja de artigos natalinos e cuja vida parece ser caótica.

Ela tem um relacionamento ruim com sua família, tudo o que ela faz dá errado, seus amigos não a suportam mais e praticamente todas as noites ela se embriaga e sai com homens que na verdade ela não gosta, mas tudo muda quando ela conhece Henry Golding.

No entanto, não transmite a mensagem de que o amor pode consertar tudo. Em vez disso, mostra que os laços pessoais são extremamente importantes, sejam eles de amor, amizade ou comunidade. Embora seja importante avisar que você pode derramar algumas lágrimas no final.

‘Ana e o apocalipse’

‘Ana e o apocalipse’ mistura diferentes gêneros com sucesso, especificamente combinando comédia adolescente com zumbis, musicais e Natal. E mesmo que possa ter tudo para ser um completo desastre, a trama realmente funciona.