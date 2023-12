Cristiano Ronaldo, o atleta mais procurado no Google desde sua criação

Cristiano Ronaldo está passando por uma fase diferente em sua vida, afastado do impacto midiático que o futebol europeu representa. Agora, o atacante lidera a Liga Saudi, para a qual outras figuras do futebol mundial chegaram.

O lusitano sabe que esta é a etapa final de uma carreira cheia de sucessos, por isso está iniciando um novo caminho, afastado do que representa o esporte profissional.

Cristiano lidera a Liga Saudita

Os negócios já fazem parte dos seus dias, uma vez que Cristiano é um grande empresário que soube gerar uma fortuna na área administrativa.

O avançado português possui uma cadeia hoteleira que ganhou prestígio no Velho Continente, chamada Pestana, que tem presença em Amsterdã, Lisboa, Madri e Manchester. A intenção é internacionalizar-se, pois deseja adicionar filiais em Nova York, Marrakech e Paris.

Além disso, em 2015, o astro português criou a Dutton Invest SL para alugar seu jato particular. No entanto, o projeto foi crescendo cada vez mais, e agora também compra e vende todo tipo de aeronaves. Esta empresa foi registrada na Espanha, onde tem tido problemas com o fisco.

Precisamente, em solo espanhol, Cristiano se associou à marca Crunch Fitness para abrir mais de 100 academias.

CR7 é o personagem mais buscado no Google

No entanto, o astro também adicionou mais um recorde em sua carreira, que não está apenas repleta de sucesso monetário.

E é que o Google revelou, como parte de seu 25º aniversário, quem é o personagem mais buscado desde sua criação, em 1998.

Cristiano posicionou-se como o atleta mais pesquisado no buscador, à frente de homens como Michael Schumacher, Lionel Messi e Ronaldo Nazário.

Embora o Google não tenha divulgado números oficiais, comentou que o português está significativamente à frente dos outros atletas.