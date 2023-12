“Batatinha frita 1, 2, 3...”: Round 6 – O Desafio tem inscrições abertas para 2024 e prêmio passa de R$ 20 milhões

Baseado no famoso filme que estrou na Netflix, os 456 participantes deste game show são desafiados a enfrentar alguns jogos similares ao mostrado durante a série e outros inéditos. O prêmio bate de longe qualquer reality brasileiro que conhecemos.

A primeira temporada de Round 6 – O Desafio ocorreu em 2023 e teve um brasileiro entre os protagonistas, chamado Phil Cain, que por muito pouco não levou o grande prêmio para casa. Após rodadas de jogos como ‘Batatinha Frita’, ‘bolinhas de gude’ e ‘cabos de guerra’ e outros, ele disputava com uma vietnamita a bolada de US$ 4,56 milhões, o equivalente a R$ 22 milhões.

Mas para quem não teve a sorte de participar da primeira edição, a Netflix já confirmou a segunda temporada e as inscrições também já estão abertas para a formação do casting.

Quem quiser tentar a sorte no jogo do Round 6 tem que tem pelo menos 21 anos no ato da inscrição, passaporte válido e disponibilidade para viajar por até quatro semanas para os locais especificados pela produção do programa.

Para se candidatar, é necessário acessar o site Squid Game Casting, clicar em ‘Global Casting’ e preencher o formulário. E não se esqueça de ler as regras, que ao contrário do filme, estão bem claras na página de inscrição.