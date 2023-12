Jennifer Lopez aparece com jeans sujos e é criticada: “Agora são uma nova tendência?”

Além de ser uma talentosa cantora, atriz, dançarina, produtora e empresária, Jennifer Lopez é também uma autêntica rainha do estilo que não deixa ninguém indiferente com todos os seus visuais.

Não importa se ela está indo para um tapete vermelho, passeando por Los Angeles ou para um ensaio de dança, suas decisões de looks são sempre acertadas e a consolidam como um ícone da moda e referência em vestimenta.

No entanto, nos últimos dias, JLO chamou a atenção ao sair vestida com uma peça bastante distante das glamorosas peças que costumam compor seus ousados looks: jeans sujos.

Jennifer Lopez surpreende com visual de jeans sujos em Los Angeles

No dia 14 de dezembro, Lopez foi fotografada chegando ao set do filme "Unstoppable" no Hotel Biltmore em Los Angeles, usando uma calça jeans azul extragrande coberta de terra.

A diva do Bronx combinou a peça transgressora baggy com um suéter oversize cinza com gola redonda canelada e um par de botas grossas da colaboração entre Jimmy Choo e Timberland.