“Estou feliz”, príncipe Harry vence processo por intervenção em seu telefone

O príncipe Harry recebeu US$ 180 mil em danos e prejuízos, depois que o Tribunal Superior de Londres decidiu a seu favor em uma disputa legal contra o Mirror Group Newspapers (MGN).

O veredito foi anunciado na sexta-feira após deliberações sobre a acusação de Harry em outubro de 2019, segundo a qual o referido grupo de mídia interceptou seu telefone para ouvir suas conversas entre os anos de 1991 e 2011.

“Hoje é um grande dia para a verdade, assim como para a prestação de contas. O Tribunal determinou que atividades ilegais e criminosas foram realizadas regularmente nos três jornais do Grupo Mirror (The Mirror, The Sunday Mirror e The People) por mais de uma década”, leu o advogado de Harry, David Sherborne, conforme relatado pelo Hola.

Com base no comunicado, escrito por Harry, ele prosseguiu: "Este caso não se trata apenas de pirataria; trata-se de uma prática sistêmica de comportamento ilegal e atroz, seguida de encobrimento e destruição de provas. O Tribunal determinou que os diretores do conselho administrativo, seu departamento jurídico, altos executivos e editores como Piers Morgan, claramente sabiam ou estavam envolvidos nessas atividades ilegais".

Harry: “Estou feliz”

Príncipe Harry Príncipe Harry (Leon Neal/Getty Images)

O advogado continuou lendo a carta do príncipe Harry e dizia: "O caminho para a justiça pode ser lento e doloroso, e desde que apresentei minha ação há quase cinco anos, histórias difamatórias e táticas intimidadoras foram usadas contra mim e em detrimento da minha família... Estou feliz por ter ganhado o caso, especialmente considerando que este julgamento analisou apenas um quarto da minha reivindicação total".

Fora do tribunal, o advogado afirmou que "espero que a decisão do tribunal sirva como um aviso para todas as organizações de mídia que tenham empregado essas práticas e depois tenham mentido de maneira similar a respeito".

Continuou lendo o comunicado, afirmando que “meu compromisso em levar adiante este caso se baseia na minha crença em nossa necessidade e direito coletivo a uma imprensa livre e honesta. A missão continua”.

O meio citado apresentou o pronunciamento de um porta-voz do editor, que afirmou que "acolhemos com satisfação a decisão de hoje, que dá à empresa a clareza necessária para seguir em frente em relação aos eventos ocorridos há muitos anos".

De acordo com as acusações do príncipe Harry, meios de comunicação como Daily Mirror, Daily Record, Sunday Mirror, The People, entre outros, tinham informações através de suas mensagens de voz e comunicação em seu telefone, e com isso, publicavam suas histórias, algo que foi “muito destrutivo” em sua adolescência.