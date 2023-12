Casamento à vista! Demi Lovato exibiu um ‘extravagante’ anel de noivado. Quem é o noivo?

Sinos de casamento estão tocando! Demi Lovato e Jordan ‘Jutes’ ficaram noivos, conforme anunciado pela revista People, que teve a exclusividade do momento em que a atriz de Camp Rock e seu namorado prometeram chegar ao altar na noite de 16 de dezembro passado.

O famoso meio de comunicação teve acesso a um olhar íntimo do pedido de casamento de Demi Lovato, que atualmente tem 31 anos, e é que, de acordo com relatos da 'People', o casal foi ao restaurante 'Craig's', um de seus favoritos localizado em Los Angeles, para celebrar junto com suas famílias seu próximo enlace.

Por outro lado, a proposta de casamento foi em um ambiente íntimo, entre tecidos negros que tornavam o local mais privado e pétalas de rosa que cobriam o chão, enquanto a iluminação era feita por algumas velas pequenas que decoravam o local, proporcionando um verdadeiro ar romântico ao espaço.

Enquanto isso, o casal ostentou roupas combinando muito rock'n'roll, com looks de couro, incluindo jaquetas, trench coats, jeans, correntes e botas. Foram justamente esses looks que fizeram com que o extravagante anel de noivado de Demi Lovato se destacasse acima de tudo.

O extravagante anel de noivado de Demi Lovato

Depois de ter vivido uma cerimônia de compromisso íntima, o casal, que se conheceu em janeiro de 2022, foi fotografado pela revista People, onde se destacou o magnífico anel que Demi Lovato usou.

A enorme joia se destacava em seu dedo anelar, trata-se de um diamante em formato de gota feito sob medida para a ex-estrela da Disney, assinado por N.Y.C., uma boutique de joias de luxo reconhecida por seus materiais de alta qualidade em suas criações.

Quem é Jordan ‘Jutes’ Lutes, o noivo de Demi Lovato?

Jordan ‘Jutes’ e Demi Lovato se conheceram em janeiro de 2022 e começaram a namorar em agosto do mesmo ano. Ambos trabalharam juntos em duas músicas que fazem parte do álbum da cantora ‘Holy Fvck’, ‘City of Angels’ e ‘Happy Ending’, além de coescreverem a música ‘Substance’.

Conhecido pelo seu pseudônimo ‘Jutes’, Jordan Lutes é um artista e compositor independente originário de Ottawa, Canadá. Atualmente, ele tem 32 anos e, no início de sua carreira, trabalhou com a Capitol Records para perseguir seus próprios objetivos.

“Eu sai porque, devido à loucura da Covid, os orçamentos foram cortados, e suponho que não quiseram me manter e não me dar o apoio que eu precisava, o que é foi ótimo para mim, no final”, declarou Jordan ‘Jutes’.

Assim como Demi Lovato, Jordan ‘Jutes’ também passou por uma jornada de sobriedade, completando 100 dias no ano passado. “Hoje faz 100 dias sóbrio e, apesar da Covid, nunca me senti melhor mental e emocionalmente”, disse ele. Diante disso, o casal tem estado unido e revelou viver um relacionamento saudável, sendo um apoio mútuo para ambos.