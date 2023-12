Príncipe Harry revela pensamento profético ao ver casamento de Kate e William

O Príncipe Harry, ao testemunhar o casamento de seu irmão Príncipe William com Kate Middleton em 2011, teve um pensamento profético que agora ecoa com tristeza. O evento, que antes simbolizava a união estreita entre os irmãos, marca agora o fim de uma era, diz o Mirror.

Reflexões de Harry no casamento

No livro de memórias "Spare" do Duque de Sussex, ele compartilha seus sentimentos sobre aquele dia histórico. Ao escoltar William até a Abadia de Westminster, Harry sentiu que algo crucial se desvanecia. "O irmão que eu escoltei até a Abadia de Westminster naquela manhã se foi - para sempre. Quem poderia negar isso?" escreveu ele.

A relação próxima entre William, Kate e Harry é agora uma sombra do passado. Desde a mudança de Harry e Meghan para os Estados Unidos, as interações entre eles diminuíram drasticamente, agravando-se com lançamento recente do livro de Omid Scobie.

Ao descrever o momento em que William acompanhou Kate pelo corredor, Harry confessou: "Lembro-me de ter pensado: Adeus." Essa separação simbolizava não apenas uma mudança nas dinâmicas familiares, mas também no papel de Harry como o primeiro e mais importante para William.

O livro revela que, contrariamente às expectativas do público, Harry não foi o padrinho de William. Este papel foi desempenhado por James Meade e Thomas van Straubenzee. Harry admitiu que, na verdade, William não queria que ele fizesse um discurso de padrinho, temendo que ele pudesse dizer algo inapropriado ao vivo.

A revelação de Harry levanta questões sobre as expectativas públicas e as complexidades nas relações reais. O príncipe compartilha o impacto dessa experiência não apenas em seu relacionamento com William, mas também em sua visão sobre os eventos subsequentes, questionando se o irmão estava chateado por não ser escolhido como padrinho.

Essa retrospectiva reveladora destaca não apenas o tumultuado relacionamento entre os irmãos Reais, mas também a pressão e as decisões difíceis que cercam eventos tão importantes na Família Real britânica.