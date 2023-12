JLo fala sobre relacionamento com Ben Affleck, mas aparenta dependência emocional

O relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck tem estado no centro das atenções desde que decidiram retomar seu affair após quase 20 anos de terem cancelado seu noivado, e muito tem se especulado sobre o comportamento de ambos.

Embora inicialmente os famosos tenham animado ao dar esperança às segundas chances, ao longo dos meses causaram preocupação devido aos gestos de amargura do protagonista do ‘Batman’ durante os encontros com sua atual esposa.

Internautas têm afirmado que Affleck não ama realmente a diva do Bronx, apesar de terem chegado ao altar. Agora, foi Jlo quem falou sobre seu casamento e preocupou seus seguidores.

Jennifer Lopez mostrou-se profundamente apaixonada

Jennifer Lopez decidiu falar sobre sua história de amor com Ben Affleck durante o evento da Elle ‘Women in Hollywood’, onde ela elogiou seu marido.

"Somos verdadeiros parceiros, não apenas no trabalho juntos, mas na vida, como pais, como amantes, como casal... Discutimos tudo entre nós... Quero a opinião dele, sobre tudo, porque confio nele. Sei que ele tem as melhores intenções, não tem nenhum tipo de agenda além de me ver brilhar tanto quanto possível, e isso é o que tenho para ele também, então definitivamente sempre quero a opinião dele", disse.

Da mesma forma, ela assegurou que é apenas com o ator que ela se sente confortável e bonita, já que ele sempre busca fazer com que ela reconheça seu valor.

"Ben quer que eu entenda o meu valor e conheça o meu valor, e admito que agora me sinto mais relaxada e confortável, o que me faz sentir ainda mais bonita do que nunca me senti com outra pessoa", acrescentou.

Foram estas palavras que alguns internautas criticaram, pois afirmam que ele tem dependência emocional, apesar de ele “não parecer tão apaixonado”.

Apesar das críticas que o casal tem recebido em cada uma de suas aparições juntos em tapetes vermelhos ou passeios, eles continuam juntos fortalecendo sua família ao compartilhar diferentes momentos com os filhos que ambos têm de relacionamentos anteriores, no caso dela com Marc Anthony e ele com Jennifer Garner.

Ao contrário de outras ocasiões, em sua última aparição pública, o casal transmitiu amor e cumplicidade ao posar diante das câmeras, silenciando aqueles que os criticam.

“Agora somos mais velhos, mais espertos, temos mais experiência, estamos em diferentes momentos de nossas vidas, agora temos filhos e precisamos estar muito conscientes dessas coisas. Somos muito protetores porque é uma fase muito bonita para todos nós”, acrescentou.