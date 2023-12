Ator de “Esqueceram de Mim” pede ajuda para custear tratamento contra o câncer

Cena de 'Home Alone' (1990)

As histórias de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) nos filmes “Esqueceram de Mim” se tornaram um clássico de Natal. O filme principal, lançado em 1990, contava a história de um menino de oito anos que teve que defender sua casa de ladrões depois de ficar acidentalmente sozinho em casa durante a época festiva.

Uma das cenas mais icônicas e emocionantes é quando McCallister vai até o Papai Noel que estava tirando fotos com as crianças para fazer um pedido. Embora soubesse que não era o verdadeiro Papai Noel, ele disse que gostaria que enviasse uma mensagem para o verdadeiro.

"Você poderia dizer a ele que, em vez de presentes este ano, eu só quero minha família de volta? Nada de brinquedos, nada de Peter, Kate, Buzz, Megan, Linnie e Jeff", comentou Kevin.

O Papai Noel foi interpretado por um ator americano chamado Ken Hudson Campbell. Agora, 33 anos após o lançamento do filme, o homem recorreu às suas redes sociais para pedir ajuda ao público, pois está enfrentando um diagnóstico de câncer na boca. O tratamento ao qual ele precisa se submeter tem um custo alto que ele não pode pagar.

"Eu nunca pensei que estaria publicando algo assim, graças à minha maravilhosa família", escreveu em sua conta do Instagram, junto com uma imagem do "GoFundMe" que ele abriu para arrecadar $100 mil dólares.