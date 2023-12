A história de um amor bonito: assim se conheceram e se apaixonaram Brenda Song e Macaulay Culkin

Existe uma imagem que tem causado sensação nas redes sociais ultimamente: Brenda Song e Macaulay Culkin adicionando um lindo capítulo à sua história de amor, emocionados e entre lágrimas durante a recepção de sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

“Você é absolutamente tudo. É a minha campeã, é a única pessoa que me faz mais feliz hoje do que eu mesmo, não só é a melhor mulher que conheci, mas a melhor pessoa. Você me deu um propósito, uma família, você sabe, depois do nascimento dos nossos dois filhos, você é a minha terceira pessoa favorita.” — foram parte das palavras do ator para sua noiva.

Isso comoveu o mundo inteiro, levando a refletir sobre o impacto positivo que têm os relacionamentos saudáveis de casal, uma vez que antes de se tornar conhecida, a estrela de “Esqueceram de Mim” lutou contra as adições, os vícios.

A história de amor de Brenda Song e Macaulay Culkin

O vínculo com eles começou há dez anos quando Culkin visitou o set da série de televisão “Dads”, mas nada fora do normal aconteceu, já que ela o ignorou completamente e eles eram apenas conhecidos do trabalho.

A história de amor de Brenda Song e Macaulay Culkin teve seu ponto de partida em 2017, quando a vida os uniu novamente durante as filmagens do filme "Changeland" na Tailândia. Naquele momento, ambos estavam solteiros, pois ele havia terminado seus relacionamentos com Mila Kunis e Rachel Miner.

Ela, por sua vez, havia terminado seu compromisso com Trace Cyrus e teve outros relacionamentos sem maior importância. Sua primeira aparição juntos foi em julho daquele ano, quando foram vistos jantando no Craig's em West Hollywood. Meses antes, eles deram pistas de proximidade quando ela publicou uma fotografia junto com ele e todo o elenco do filme.

Em 2019, ela comemorou o aniversário do ator se referindo a ele como seu “humano favorito”, o que levou à consolidação formal de seu amor aos olhos do público. Pouco mais de um ano depois, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, a quem chamaram de Dakota, em homenagem à irmã do ator que faleceu em 2008.