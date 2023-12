Cantor Carlos Vives confessou o que realmente aconteceu com Shakira em sua apresentação em Miami

Recentemente, o cantor Carlos Vives foi convidado no programa ‘Bésame Colombia’, onde compartilhou com o ator e cantor Marcelo Cezán, e entre risadas confessou várias coisas. Um dos temas abordados na conversa foi suas colaborações ao longo de seus 30 anos de carreira, uma delas foi feita com Shakira e se chamou ‘La Bicicleta’.

Precisamente esse tema que faz parte do álbum ‘El Dorado’ da cantora de Colombiana voltou a ser mais do que notícia, pois a cantora apareceu de surpresa durante o concerto, exatamente quando ele estava interpretando a música, mas sua reação ao vê-la se tornou viral, pois ele correu por todo o palco.

"Eu tenho vergonha. Eu digo a você, eu me vejo no vídeo e sinto vergonha. Eu pergunto à minha esposa por que você não me disse. Não, não, não, sério, porque o que eu menos esperava realmente é que, conhecendo-a porque a conheço e sei o quão exigente ela é para cantar, eu canto em cima de um telhado, a Shaki é de ensaiar, cada coisa, o movimento, cada passo, ela é algo sério, então o que eu menos poderia imaginar é que então alguém que não reconheço entra e você espera que a segurança chegue e eu vá para lá e me desvie, eu me afastando e de repente faço assim e Ai Shakira! Algo aconteceu com a Shaki em sua vida para que ela tenha feito isso, estar sem maquiagem era completamente natural, o que eu menos poderia pensar é que era a Shaki", revelou Carlos Vives.

A cantora publicou através de seus stories na rede social Instagram um trecho do que foi a entrevista, por isso não hesitou em fazer piada com a situação, já que passaram vários segundos para que o cantor pudesse reconhecê-la enquanto ela o seguia por todo o palco.

"Alguém viu como tive que persegui-lo por todo o palco?" — Shakira

É importante lembrar que nessa apresentação foi possível ouvir a mudança que a música sofreu após a separação que ela viveu com o ex-jogador de futebol, e agora Shakira substitui o nome de Piqué por “Esse cara”.