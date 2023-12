Teorias de conspiração de Omid Scobie: nomes vazam na versão holandesa

O novo livro de Omid Scobie foi lançado, e a versão holandesa parece revelar os membros da Família Real acusados de comentários racistas sobre o filho de Harry e Meghan. Uma passagem da versão holandesa de "Endgame" parece identificar os dois membros reais no centro da polêmica racial.

A editora holandesa Xander suspendeu temporariamente as vendas do livro, culpando um "erro" pela inclusão dos nomes. Enquanto Omid Scobie afirma que as leis do Reino Unido o impedem de revelar os nomes, a versão holandesa parece desafiar essa restrição, gerando especulações e teorias de conspiração.

Várias teorias de conspiração circulam sobre como os nomes foram incluídos na versão holandesa. Questões sobre um suposto envolvimento de Omid Scobie na inclusão dos nomes e o papel da equipe de Meghan e Harry na elaboração do livro aumentam a complexidade do incidente.

Respostas da editora e do autor

A editora Xander explicou que o problema foi um "erro de tradução" e está corrigindo a situação. Omid Scobie, no entanto, nega responsabilidade pelo erro, afirmando que nunca produziu uma versão com nomes. Ele enfatiza que o controle das traduções não está em suas mãos.

Omid Scobie, conhecido por sua colaboração anterior com os Sussex no livro "Finding Freedom", está novamente no centro da controvérsia. A alegação de que informações pessoais no livro "Endgame" foram vazadas pela equipe Sussex levanta questões sobre ética jornalística e a relação entre a realeza e os meios de comunicação.

O episódio destaca a sensibilidade em torno das questões raciais na realeza e a complexidade de reportar sobre eventos envolvendo figuras públicas. Enquanto a editora trabalha para corrigir o erro, a polêmica em torno do vazamento dos nomes destaca a tensão entre transparência e proteção da privacidade na cobertura de histórias reais, como relembrou o The Mirror.