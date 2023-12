Kate Middleton segue os passos de Camila? Princesa de Gales se expõem ao tentar limpar sua imagem após racismo contra Meghan

Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, 2022 - Trooping The Colour Camilla, Duquesa de Cornwall, e Catherine, Duquesa de Cambridge andam em uma carruagem durante parada Trooping The Colour em Horeguards, em 2 de Junho, 2022 em Londres, Inglaterra. (Photo by Roland Hoskins - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Muito se tem falado sobre a relação de Kate Middleton com Camila Parker, devido ao fato de uma ser odiada por muitos por ser a mulher com quem o Rei Charles III traiu Lady Di, enquanto a outra é muito elogiada por sua beleza e estilo.

No entanto, ambas têm em comum suas disputas com outras mulheres, no caso de Camila sua luta com Diana Spencer para ficar com seu marido e Kate por suas disputas com Meghan Markle, a esposa do príncipe Harry, que a acusou de tratá-la mal e até insinuou que sofreu racismo por parte dela.

A rainha consorte conseguiu chegar ao trono, o mesmo que será herdado pela princesa de Gales, apesar de ambas não terem nascido em berços reais, mas diferentes internautas têm destacado como a esposa do príncipe William tem seguido os passos da madrasta de seu marido.

Kate Middleton é acusada de seguir os passos de Camilla Parker

São muitos os seguidores da realeza britânica que esperam ver finalmente Kate Middleton assumir o trono como rainha ao lado de William, embora ela não tenha escapado das críticas dos seguidores de Meghan Markle, acusando-a de ter tornado a vida dela impossível, mesmo depois de não fazer mais parte da família real.

Parece que Kate e Meghan nunca conseguiram ter umaa relação muito próxima, devido às diferenças entre suas personalidades. Um usuário no Twitter destacou como Camila tentou limpar sua imagem depois de seus ataques à Lady Di ao patrocinar organizações beneficentes enfocadas no abuso doméstico. Agora Middleton tenta deixar para trás as críticas por racismo ao colaborar com organizações beneficentes para crianças.

"É notável o quão transparente é a propaganda da Família Real: Camilla Parker Bowles... liderou a tortura mental e o abuso da princesa Diana... tornou-se patrocinadora de organizações de caridade contra o abuso doméstico Kate Middleton... racista em relação ao infante e ainda não nascido Príncipe Archie... tornou-se patrocinadora de organizações de caridade para crianças", escreveu.

De acordo com os novos detalhes do livro "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", teriam sido Kate e seu sogro que fizeram comentários racistas sobre Archie, o filho de Meghan Markle e do príncipe Harry.

Vamos lembrar que os ex-duques de Sussex já haviam falado sobre esses comentários em 2021 durante sua entrevista com Oprah Winfrey, mencionando que alguém dentro da Família Real expressou preocupação com a cor da pele de Archie, embora naquele momento não tenham mencionado quem era.