Julia Roberts, ex-namorada de Matthew Perry, fala sobre a morte do ator

Uma das mulheres na vida sentimental de Matthew Perry foi Julia Roberts. A vencedora do Oscar (quatro vezes indicada) teve um relacionamento breve, mas intenso, com o ator de Chandler durante as primeiras temporadas de ‘Friends’.

O mesmo Perry, em seu recente livro, conta com detalhes o que sentia pela reconhecida atriz de ‘Uma Linda Mulher’ e como foi para ele ter formado um vínculo com ela.

Um mês e meio após o trágico desfecho, Julia Roberts fala pela primeira vez sobre a partida física de Matthew Perry. A atriz participou de uma entrevista no programa noturno Entertainment Tonight e disse que é "devastador" o que aconteceu.

"A morte repentina de alguém tão jovem é desoladora. Acredito que, sabe, isso nos ajuda a todos a valorizar o que temos e seguir em frente de forma positiva da melhor maneira possível", comentou Roberts, de acordo com a revista Quien.

Julia Roberts e Matthew Perry

Um amor que poderia ter sido muito mais duradouro

Um dos episódios importantes da vida de Perry foi vivido com uma das atrizes mais importantes da indústria de Hollywood, Julia Roberts, com quem ele afirma ter tido um relacionamento que durou alguns meses e foi ele quem decidiu terminá-lo "pela inevitável agonia de perdê-la", relatou o El Mundo.

"No livro que ela apresentou recentemente à imprensa, lê-se: 'A Julia foi oferecida o episódio após o Super Bowl na segunda temporada e ela disse que só faria o programa se tivesse algo a ver com a minha história'."

O ator reitera que Julia “só faria o programa se tivesse algo a ver com a minha história. (Estava tendo um bom ano, não é mesmo?) Mas primeiro, eu tinha que cortejá-la”, assim, afirma Perry, nasceu seu romance com a protagonista de ‘Uma Linda Mulher’.

Ele reconheceu que, para conquistá-la, enviou à atriz mais de três dúzias de rosas, acompanhadas de um bilhete.

"A única coisa mais emocionante do que a ideia de você fazer o programa é que finalmente tenho uma desculpa para te enviar flores", explica.

“Sair com Julia Roberts foi demais para mim (...) Eu tinha certeza de que ela ia terminar comigo”, confessou, assegurando que foi ele quem tomou a decisão de dar um passo adiante para terminar com ela.