“Já está velhinho”, Piqué caiu e acabou no hospital: dizem que é “karma” por magoar Shakira

Piqué e Shakira O ex-jogador de futebol sofreu uma queda e acabou no hospital, e muitos afirmam que é "karma" (@3gerardpique / @shakira/Instagram)

Parece que a má sorte persegue Gerard Piqué , pois não só perdeu negócios, dinheiro e mais, mas agora até teve problemas de saúde.

E é que no fim de semana passado, o famoso voltou a jogar em um evento beneficente, no qual se pretendia arrecadar fundos destinados a causas sociais, organizado por seu amigo, o streamer Ibai Llanos.

Piqué vestiu a camisa azul de uma equipe chamada El Barrio e voltou ao campo de futebol, mais de um ano depois de ter se aposentado, mas sofreu uma queda.

E não é que o espanhol, no meio do jogo, após correr atrás da bola, perto do campo para marcar um gol, caiu sem que ninguém sequer o tocasse , o que surpreendeu a todos e até zombaram dele, afirmando que ele nem sabe mais jogar.

Piqué caiu e acabou sendo levado às pressas para o hospital e afirmam que é “karma”

Após cair, Piqué saiu do evento e deixou uma mensagem para Ibai Llanos informando que estava indo para o hospital, pois havia se machucado.

"Gerard Piqué diz: 'Estou prestes a ir ao hospital, acho que quebrei algo e nem consigo andar'", leu o streamer durante uma transmissão ao vivo.

Isso surpreendeu a todos, especialmente a Ibai, que ainda afirmou tê-lo visto depois do jogo e que ele estava muito bem.

“Nós o vimos já sem uniforme com Riqui Puig, uma hora depois do jogo”, disse Llanos, enquanto estava chocado com a mensagem de Piqué.

Muitos afirmam que o jogador sentiu muita vergonha por sua queda no jogo e outros dizem que ele realmente poderia ter se machucado e tudo isso se deve ao “dano que ele causou a Shakira”.

"É que ele já está velhinho, coitado, já não consegue jogar haha", "mas não o empurrem, ele cai sozinho e se machuca sozinho haha", "Piqué, você está pagando por tudo o que fez à Shakira", "é que a Shakira saiu da sua vida e tudo está dando errado para você, isso é por se meter com a rainha", "o karma não perdoa, você está começando a pagar pelo que fez à Shakira", e "coitado do velhinho, nem serve mais para jogar futebol", foram algumas das reações nas redes.

Até agora, não se sabe nada sobre o estado de saúde de Piqué, nem ele se pronunciou a respeito.