Especialista: Meghan Markle adiará revelação de racistas até o momento certo

Meghan Markle acusou dois membros não identificados da Família Real de proferirem comentários racistas sobre seu filho, o príncipe Archie, mas até agora, ela se recusa a revelar suas identidades. O autor Omid Scobie, em seu novo livro "Endgame", afirma ter conhecimento dos nomes, mas alega restrições legais no Reino Unido impedem sua divulgação.

Revelações explosivas

As alegações de Meghan Markle surgiram durante uma entrevista reveladora com o príncipe Harry e a apresentadora Oprah Winfrey. O casal afirmou que um membro não identificado expressou "preocupações" sobre a tonalidade da pele do príncipe Archie antes de seu nascimento.

Estratégia de revelação

O especialista em relações públicas Matt Yanofsky sugere que Meghan está aguardando o momento ideal para revelar os nomes, mantendo o público em suspense. Yanofsky argumenta que a duquesa é estratégica em sua abordagem com a imprensa e escolherá o momento certo para fazer as revelações.

Publicação em livro e suspensão de vendas

O livro "Endgame" de Omid Scobie levanta polêmica ao afirmar que os nomes foram revelados em cartas privadas trocadas entre Meghan Markle e o rei Charles. No entanto, a versão em holandês do livro, que supostamente nomeia os envolvidos, levou à suspensão temporária das vendas.

?Erro? na tradução holandesa

A editora Xander, responsável pela tradução holandesa de "Endgame", alega um "erro" na versão e retirou temporariamente o livro de circulação. A decisão ocorreu após os nomes em questão aparentemente terem sido identificados nas cópias traduzidas.

Esclarecimento do autor

Em entrevista, Omid Scobie afirma que as reivindicações raciais de Meghan e Harry estão fora de foco. Ele destaca que o casal conseguiu ter conversas positivas com o rei Charles desde a entrevista, compartilhando suas preocupações sobre as discussões familiares.

Omid

Omid Scobie, ao comentar as alegações de Meghan, destaca que as preocupações sobre a cor da pele de Archie levantadas pela duquesa durante a entrevista com Oprah não foram abordadas posteriormente em outros meios, como na série Netflix e no livro de Harry, "Spare".

Em meio a essa polêmica, a Família Real enfrenta uma crise de imagem, enquanto o público aguarda ansiosamente as próximas revelações de Meghan Markle, concluiu o Mirror.