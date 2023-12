“Coisa de maluco”: MC Ryan SP disse que teve crise de ansiedade e tentou se jogar de avião

O funkeiro MC Ryan SP divulgou nesta terça-feira que passou por uma grave crise de ansiedade enquanto se deslocava de um show para outro que virou um ataque de pânico e por muito pouco não pulou do avião em movimento, segundo notícia da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. “Achei que ia ter um treco”, disse,

Ryan disse que teve uma semana de shows bastante corrida, se dividindo entre dois estados, e teve uma crise de pânico dentro do avião. “Atacou a crise de pânico dentro do jato. Eu queria pular do jato, o piloto me segurando. Foi coisa de maluco!”, disse em seu Instagram.

Ele aproveitou para acalmar os fãs e dizer que já está bem. “Às vezes, a pessoa não tem, olha você e diz: ‘É doido’. Não sabe o que se passa. O bagulho é doido”, disse.

O funkeiro disse ainda que passou a sentir de novo os sintomas depois que conversou com o cantor Zé Felipe, que também tem crises de ansiedade. “Vejo que muitas pessoas têm. Engraçado que se você tem e encontra outra pessoa que tem, a sua volta. Eu estava há dois meses sem ter crises de ansiedade, o encontrei no meu clipe, ele falou da ansiedade dele do meu lado e eu saí do clipe já tendo crise”, disse.

MC Ryan deu detalhes dos sintomas que sente cada vez que a crise ataca. “A mão formiga, tenho a impressão que vou morrer. É uma situação bem séria. Quando comento sobre isso, vejo que muita gente tem também, e a melhor coisa é procurar um psicólogo, alguém que entenda”, afirmou.

O funkeiro fez um alerta para que as pessoas com esses sintomas procurem ajuda médica. “Quem tem, procure um especialista, não é vergonha, não. Se for preciso tomar um remedinho para tomar de boa, tome. Graças a Deus não preciso de remédio, sempre quando dá tento respirar e ficar de boa, e passa. Tem que ficar mais próximo de Deus, de coisas boas, energias boas”, finalizou.