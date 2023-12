“Vou chorar!”: filha de Mingau se emociona ao ser beijada pelo pai

Neste sábado, a filha do baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, que está internado na UTI após ser baleado na cabeça, se emocionou ao ser beijada pelo pai. “Eu te amo, eu te amo. Vou chorar”, disse Isabella Aglio.

Desde que deu entrada em estado grave no hospital , o baixista tinha mostrado poucos sinais de consciência, mas nos últimos dias começou a esboçar leves movimentos e sinais com as mãos e até tentou se levantar do leito.

Neste sábado, ele deu um beijo na filha, que foi gravado e compartilhado nas redes. : “Não acredito!”, diz ela, e começa a chorar. “Estou chorando de felicidade.”

Diante da evolução do quadro do músico, a família agora pretende levá-lo para uma clínica de reabilitação assim que ele conclua o tratamento com antibióticos para uma infecção pulmonar que contraiu no hospital. “Somente daqui a algumas semanas poderemos deixar o hospital. Apesar da infecção”, disse Isabella.

Segundo ela, a evolução do quadro de Mingau surpreende a todos a cada dia. “É o olhar que diz muito, a risada que mostra que está aqui e até o esforço para tentar levantar da cama”, disse.

Relembre o caso

Mingau foi baleado na noite de 2 de setembro, na cidade de Paraty, no Rio de janeiro, quando passava de carro com um amigo pela Praça do Ovo e teve seu carro atingido por criminosos.

Uma das balas acertou a cabeça de Mingau do lado esquerdo do crânio e ele foi levado as pressas a um hospital local e depois transferido para um hospital particular de São Paulo, onde permanece internado na UTI desde então, em estado gravíssimo.