Ainda dá tempo! MIS anuncia novas datas para a exposição ‘Terror no Cinema’ em SP

Imagem da exposição "Terror no cinema", do MIS. (Crédito: Lucas Mello / MIS)

Haja vista o sucesso da exposição ‘Terror no Cinema’, promovida no Museu da Imagem e do Som (MIS), o evento ganhou novas datas de exibição. Com as novas datas divulgadas pelo museu, as visitações estão abertas até o dia 30 de dezembro.

A fim de adquirir o ingresso, o valor da entrada segue R$ 30 (R$ 15 a meia), com a possibilidade de adquirir tanto na bilheteria física do MIS como pela plataforma INTI — link de vendas no perfil do Museu.

Apesar de usualmente fechado às segundas-feiras, o MIS anuncia abertura excepcionalmente no dia 20 de novembro, haja vista o feriado.

A exposição

O “Terror no Cinema”, como é chamada a mostra, traz uma variedade de itens de acervos parceiros do MIS, como a Biblioteca Margaret Herrick, responsável pela preservação da coleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, criadora do Oscar.

Há elementos como pôsteres, documentos, fotografias, materiais promocionais dos filmes, figurinos e adereços até mesmo usados em cena. Pode-se esperar muitas surpresas dos elementos interativos, com a finalidade de imergir no universo das produções enquanto se alimenta das curiosidades de cada obra na mostra.

Dentre as obras presentes na mostra estão: “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), “Nosferatu” (1922), “Psicose” (1960), “O Exorcista” (1973), “Tubarão” (1975), “Alien, o oitavo passageiro” (1979), “O Iluminado” (1980), “Sexta Feira 13″ (1980), “O Silêncio dos Inocentes” (1991), “A Bruxa de Blair” (1999), entre outros.

Serviço | “Terror no cinema”

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Abertura: 31 de outubro de 2023

Classificação indicativa: 16 anos

Horários: terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h (permanência até 1h após o último horário).

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia), disponíveis na bilheteria física do MIS ou pela plataforma INTI. Entrada gratuita às terças-feiras (retirada apenas na bilheteria física).