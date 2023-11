‘The Gift’, a série turca no Netflix baseada em uma história real que você vai agradecer por ver

The Gift A série turca conquistou fãs no Netflix (Netflix)

Nos últimos anos, os dramas turcos ultrapassaram as fronteiras do país e ganharam uma base de fãs em todo o mundo. Isso se deve principalmente aos altos valores de produção e aos temas universais que são retratados em suas histórias.

De thrillers policiais a dramas amorosos e históricos, a Netflix apostou forte com grande sucesso nas produções turcas. Então, se você já é fã delas, certamente conhecerá o título sobre o qual falaremos a seguir e, se você está começando a explorar este fascinante mundo, preste atenção, pois certamente você irá adicioná-lo à sua lista de favoritos.

Quando a Netflix lançou pela primeira vez o trailer do tão aguardado da série The Gift, os fãs explodiram de emoção, pois sabia-se que seria um sucesso, já que está baseada no romance de Şengül Boybaş, que ganhou grande reconhecimento.

“The Gift” é um drama de fantasia espiritual turco que oferece uma visão inédita da bela cidade de Istambul. Esta produção original da Netflix é dirigida pela mesma equipe que está por trás de ‘The Protector’, um dos programas internacionais mais bem-sucedidos na plataforma.

Embora a história trate sobre a nova conexão de uma mulher com a espiritualidade, ela se mantém baseada na realidade de certa forma. É uma história simples sem argumentos demasiadamente pretensiosos. Como resultado, a série tem até o momento três temporadas.

A série segue a vida de Atiye, uma jovem e talentosa pintora que tem uma vida perfeita em Istambul. Ela tem uma família abastada e um namorado rico e carinhoso. Além disso, ela logo realizará sua exposição individual.

No entanto, tudo muda quando o paleontólogo Erhan encontra algo dentro do templo mais antigo da Terra, ou seja, o Göbekli Tepe. Uma imagem encontrada nesse antigo santuário conecta Atiye ao Göbekli Tepe. Agora, a vida de Atiye não é mais perfeita e ela precisa desvendar os mistérios de seu passado oculto sob essas ruínas.

A Netflix teve muita sorte com suas séries turcas, especialmente The Protector. De alguma forma, os produtores destes programas encontraram um ponto ótimo que envolve produção brilhante e histórias simples e bem contadas. O mesmo time que criou The Protector está de volta com uma nova série que une um ser humano ao mundo espiritual, o que é uma garantia.

No primeiro episódio, parece que muitas coisas estão acontecendo, mas na verdade não é assim. O símbolo é encontrado, Atiye sente uma conexão com o artefato e faz um esforço para vê-lo. Enquanto isso, ela vê espíritos que podem ou não estar conectados a esse símbolo.

“The Gift” é uma série atraente sobre a conexão de um ser humano com o místico e, porque se baseia na realidade, não se torna tola nem muito preciosa.