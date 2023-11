Priscilla Presley revela por que nunca mais se casou após Elvis

Priscilla Presley, 78 anos, que foi casada com Elvis Presley de 1967 a 1973, abriu seu coração em um evento de perguntas e respostas realizado no South Point Casino, em Las Vegas (EUA). Durante o evento, ela explicou que nunca teve o desejo de se casar novamente após o término de seu casamento com o lendário cantor. Em suas palavras, "para ser honesta com você, nunca quis me casar depois dele. Nunca tive nenhum desejo. Ninguém jamais poderia se igualar a ele", de acordo com PageSix.

Embora Priscilla não tenha confirmado diretamente os rumores de que havia prometido nunca mais se casar enquanto Elvis estava vivo, ela deixou claro que acredita que ele teria ficado arrasado ao vê-la com outra pessoa.

A atriz também compartilhou informações sobre o motivo pelo qual o casal não teve mais filhos juntos. Segundo Priscilla, Elvis sentia que sua agenda lotada o impedia de passar tempo suficiente com sua filha, Lisa Marie Presley quando ela era mais jovem. "Com sua agenda de shows e turnês, ele sentia que não estava por perto o suficiente para dar a devida atenção a ter mais um filho".

Elvis Presley faleceu de um ataque cardíaco aos 42 anos, quatro anos após o divórcio do casal, em 1977. De acordo com uma biópsia obtida pela revista People, ele tinha vários medicamentos prescritos em seu corpo no momento de sua morte.

Priscilla também compartilhou suas emoções em relação à morte de Elvis, relembrando o momento em que recebeu a notícia trágica por telefone. Ela descreveu o choque de perder o pai de sua filha, Lisa Marie, que na época tinha apenas 9 anos.

A ex-esposa de Elvis Presley está prevista para ser enterrada no Jardim da Meditação de Graceland, em Memphis, Tennessee, ao lado de Elvis e de sua filha, Lisa Marie Presley. Esta última faleceu em 12 de janeiro devido a complicações de um bloqueio intestinal, aos 54 anos. Priscilla Presley, ao falar sobre a perda de sua única filha, descreveu a dor como "insuportável".