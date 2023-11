Ed Sheeran faz surpresa em pub para celebrar aniversário

O cantor de "Thinking Out Loud," Ed Sheeran, conhecido por aparecer inesperadamente em bares locais, fez uma surpresa aos frequentadores de um pub em Suffolk enquanto celebrava o aniversário de um amigo. O cantor de 32 anos entrou no The Rumburgh Buck, um pub local, acompanhado de sua esposa Cherry Seaborn, de 31 anos.

A dona do estabelecimento, Stella Cattermole, descreveu-o como um "cara realmente adorável, muito educado e regular". De acordo com relatos, o astro e seus amigos usaram a sala de jogos para uma partida de sinuca e desfrutaram de uma refeição. O pequeno grupo também pegou seus violões e cantou algumas músicas.

"Meu marido não podia acreditar que estava realmente cozinhando para Ed Sheeran," disse a dona do pub.

Este não é o primeiro gesto surpresa de Ed Sheeran para seus fãs. No início deste ano, ele apareceu sem aviso nas casas dos fãs para surpreendê-los com shows pessoais em suas salas de estar, celebrando o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, "Autumn Variations."

Surpresa a fãs

Ed Sheeran fez um bar crawl improvisado e declarou que "as bebidas estão por minha conta pelas próximas seis horas". Ele decidiu bater nas portas de 14 fãs no mês passado e os serenou em seus sofás.

A expressão de choque nos rostos dos fãs ao atenderem a porta alegrou seus seguidores, que chamaram o cantor do sucesso "Bad Habits" de único após seu último grande esforço para proporcionar aos fãs uma experiência inesquecível. "Queria gravar uma versão ao vivo de 'Autumn Variations', mas queria fazê-lo de uma forma original," ele legendou seu vídeo enquanto explicava o que estava acontecendo.

"Minha primeira ideia era fazer um show na sala de estar de um fã, mas então pensei, por que não fazer cada música na sala de estar de um fã diferente e surpreendê-los em suas portas? Visitamos 14 casas ao longo de 2 dias, e foi uma forma tão divertida de conhecer os fãs, mas também de gravar um álbum ao vivo completo. Espero que gostem! É o álbum bônus que todos vocês merecem, e obrigado a todos os fãs que nos receberam sem aviso prévio!"

No ano passado, Ed Sheeran jogou sinuca e liderou um karaokê ao som do sucesso "No Games" de Serani, quando fez uma visita surpresa a um pub em Birmingham. Ele tomou algumas cervejas no The Roost pub e até tentou servir algumas, mas o dono, Ian Connor, disse que Ed não é muito habilidoso nessa área, conforme relatado pelo Birmingham Live na época e pelo The Mirror.