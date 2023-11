Behati Prinsloo revela o sexo do terceiro filho com Adam Levine

Behati Prinsloo, a famosa modelo da Victoria's Secret, revelou o sexo de seu terceiro filho com o cantor Adam Levine, vocalista do Maroon 5, no podcast "Mother Daze". O casal, que já é pai de duas meninas, agora aguarda a chegada de um menino, de acordo com PageSix.

Nove meses após o nascimento de seu filho, Prinsloo, de 35 anos, finalmente compartilhou a emocionante notícia com seus fãs e seguidores. Embora ela não tenha divulgado o nome da criança, a modelo usou pronomes masculinos para descrever o bebê, que chegou ao mundo 10 dias após a data prevista.

Durante o podcast, Prinsloo detalhou sua experiência no parto, revelando que optou por não fazer uso de uma epidural. Ela descreveu a sensação como uma mistura de "dor insana e êxtase", passando por uma verdadeira "montanha-russa de sentimentos".

O casal Levine-Prinsloo deu as boas-vindas ao filho em janeiro, mas esperou dois meses antes de compartilhar publicamente a notícia por meio de uma foto no Instagram que mostrava os pezinhos do bebê.

A gravidez de Behati Prinsloo foi mantida em segredo, especialmente porque ocorreu em meio a um escândalo de traição envolvendo Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5. Em setembro de 2022, ele ganhou manchetes por suas mensagens diretas e flertes com outras mulheres no Instagram, embora tenha negado qualquer relacionamento físico com elas.

Levine assumiu publicamente a responsabilidade por seu comportamento e trabalhou para resolver a situação com sua família.

Embora Prinsloo não tenha comentado diretamente as mensagens NSFW de seu marido, o casal continuou a mostrar união e força em meio à controvérsia. A terceira gravidez do casal foi uma surpresa após um período de espera mais longo do que o esperado.

Prinsloo compartilhou: "nós estávamos pensando que talvez isso fosse um sinal de que estávamos bem. E, claro, eu engravidei". O casal está junto desde julho de 2014.