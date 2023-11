Os espíritos de reis e rainhas britânicos continuam a vagar em suas residências históricas?

Parece que os fantasmas da realeza britânica não estão dispostos a se afastar de suas antigas moradias, incluindo o Castelo de Windsor, que já foi o lar do príncipe Harry e Meghan Markle. Enquanto muitos membros da família real são conhecidos por suas histórias de amor e intriga, alguns deixaram um legado mais sobrenatural. Depois do Halloween, ainda dá tempo de mergulhar nos corredores assombrados dos palácios reais do Reino Unido e descobrir quais reis e rainhas ainda podem estar escondidos nas sombras, de acordo com o NYPost. Tudo de acordo com as lendas urbanas, é claro.

Castelo de Windsor

O Castelo de Windsor, local de vários casamentos reais, incluindo o do príncipe Harry e Meghan Markle, em 2018, é famoso por ser assombrado. Lendas afirmam que os espíritos do Rei Henrique VIII, George III, Elizabeth I e da Rainha Mãe Elizabeth ainda vagam por suas dependências. Curiosamente, a Rainha Mãe, mãe da falecida Rainha Elizabeth II e avó do atual monarca, o Rei Charles, faleceu em 2001, mas dizem que seu espírito ainda assombra a biblioteca do castelo.

Castelo de Buckingham

A residência mais famosa da família real, o Palácio de Buckingham, não escapa de histórias assustadoras. Antes da construção do palácio em 1703, um mosteiro ocupava o local, e várias mortes ocorreram ali, incluindo a de um monge acorrentado, que agora se diz assombrar o terraço dos fundos do palácio.

Além disso, o fantasma do Major John Gwynne, secretário particular do Rei Eduardo VII, que supostamente se suicidou após se divorciar de sua esposa, também é avistado, assustando visitantes modernos.

Castelo Balmoral

Este castelo escocês serve como residência de verão da família real e foi amado pela Rainha Vitória. No entanto, acredita-se abrigar no castelo o espírito de um de seus bons amigos, John Brown, um criado e confidente da Rainha Vitória. Dizem que seu fantasma vaga pelas salas de Balmoral vestindo seu kilt escocês.

Hampton Court Palace

O Rei Henrique VIII, famoso por suas seis esposas e execuções, frequentava o Hampton Court Palace, onde os fantasmas de duas de suas esposas, Jane Seymour e Catherine Howard, são relatados vagar pelos corredores históricos. Jane sobe as escadas, enquanto Catherine é ouvida gritando de dor enquanto corre pelos corredores. Catherine foi famosamente executada após ser acusada de adultério em 1542.

Palácio de Kensington

O Kensington Palace, que está na família real desde o século XVII, abriga figuras fantasmagóricas como a tia da Rainha Vitória, a Princesa Sophia, e a Rainha Mary II, esposa do Rei William III, segundo dizem.

Frogmore Cottage

O Mausoléu Real ao lado de Frogmore Cottage, a antiga residência do Príncipe Harry e Meghan Markle, é o local de descanso final da Rainha Vitória e do Príncipe Albert. Dizem que Meghan tinha medo dos fantasmas de Frogmore, mas foram os tabloides britânicos, e não os espíritos sobrenaturais, que levaram o casal a sair do Reino Unido.

Sandringham House

Essa casa em Norfolk é onde os membros da família real tradicionalmente celebram o Natal. Acredita-se que o espírito do Rei George VI, que faleceu lá em 1952, ainda resida na residência. Outros fantasmas também são relatados, como o de almas puxando cobertores de camas e luzes piscando.

Palácio de St. James

Construído por Henrique VIII na década de 1530, o Palácio de St. James agora é dito ser assombrado por Joseph Sellis, o servo do Duque de Cumberland, que foi atacado enquanto dormia no palácio, em 1810. Seu espírito parece aparecer com a garganta cortada e ensanguentada.

Com tantas histórias de aparições reais, as residências históricas da família real britânica continuam a atrair a atenção, não apenas pelos seus magníficos interiores, mas também por suas histórias assombradas. Será que esses espíritos reais continuarão a vagar pelas dependências reais? Só o tempo dirá.