Fundação Matthew Perry é criada, atendendo sonho do ator

Amigos próximos ao falecido astro de "Friends", Matthew Perry, revelaram uma iniciativa que manterá viva a sua memória e o seu compromisso com a ajuda a pessoas afetadas pela dependência química. Perry faleceu em 28 de outubro, aos 54 anos, aparentemente vítima de afogamento. A novidade é o lançamento da Matthew Perry Foundation, de acordo com o NYPost.

A organização tem como objetivo principal auxiliar aqueles que enfrentam a luta contra o vício em substâncias. Em um comunicado à Entertainment Tonight, os organizadores explicaram: "a Matthew Perry Foundation é a concretização do compromisso duradouro de Matthew em ajudar aqueles que enfrentam a dependência".

A fundação dará continuidade ao desejo de Perry de auxiliar pessoas com dependência química, honrando seu legado e sendo guiada por suas palavras e experiências, bem como por sua paixão por fazer a diferença na vida de muitos.

O ator enfrentou desafios significativos com a dependência de drogas e álcool durante boa parte de sua vida, conseguindo a sobriedade em maio de 2021. Em 2013, ele fundou a Perry House, um centro masculino de reabilitação localizado em sua antiga casa em Malibu.

Perry tinha planos de criar uma organização beneficente para ajudar pessoas com dependência antes de seu falecimento, uma iniciativa que seus amigos estão prontos para concretizar como forma de homenagem.

As lutas de Perry com substâncias começaram quando ele abusou de Vicodin após um acidente de jet ski, em 1997, levando-o a uma temporada de reabilitação no mesmo ano.

Em seu livro de memórias, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", ele detalhou seus problemas com a dependência, mencionando que frequentou cerca de 6 mil reuniões dos Alcoólicos Anônimos e passou por 15 internações em clínicas de reabilitação. Além disso, estima-se que tenha gasto cerca de US$ 9 milhões em esforços para se manter sóbrio.

Perry explicou em 2002, durante um de seus períodos de sobriedade, que abandonou as drogas por medo de morrer. Ao "New York Times", ele disse: "não fiquei sóbrio porque quis. Fiquei sóbrio porque estava com medo de que morreria no dia seguinte".

Perry acrescentou: "tudo ficou claro por um instante. Eu percebi que precisava me salvar. Peguei o telefone e liguei para as pessoas que estavam dispostas a me ajudar." A Matthew Perry Foundation agora é uma extensão desse desejo de salvar vidas e honrar o legado de um ator querido e talentoso.